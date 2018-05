neues deutschland: Bereits viele Bewerber bei Markterkundung zur Ausschreibung der Berliner S-Bahn

Die im Februar von der Senatsverwaltung für Umwelt,

Verkehr und Klimaschutz gestartete Markterkundung zur Bereitstellung

neuer S-Bahnzüge für die Teilnetze Nord-Süd und Stadtbahn stößt bei

Unternehmen auf lebhaftes Interesse. Das erklärte Robert Seifert, der

Vorsitzender des Betriebsgruppenvorstandes der Eisenbahn- und

Verkehrsgewerkschaft (EVG) bei der Berliner S-Bahn ist, der in Berlin

erscheinenden Tageszeitung »neues deutschland« (Donnerstagausgabe).

Beworben haben sich »nicht nur Eisenbahnverkehrsunternehmen und

Fahrzeughersteller, weil die Markterkundung auch sehr allgemein

gehalten ist«, sagte Seifert. Die Gewerkschaft EVG lehnt jedoch eine

Trennung von Betrieb und Fahrzeuginstandhaltung ab. »Der ideale Gau

wäre, wenn ein Verkehrsunternehmen die Stadtbahn übernimmt und ein

anderes das Nord-Süd-Netz, dazu wäre noch ein Fahrzeughersteller für

die Instandhaltung zuständig. Und am Ende gibt es mit der S-Bahn

Berlin GmbH für den Ring drei Eisenbahnunternehmen und zwei

Instandhalter«, befürchtete Seifert. »Eine Trennung der S-Bahn in

Instandhaltung und mehrere Betreiber ist aus unserer Sicht wirklich

absoluter Blödsinn«, sagte er. Seifert sieht nicht nur Nachteile für

die Beschäftigten in punkto Bezahlung und Mitbestimmung, sondern auch

für Kunden durch »die sich verschlechternde Betriebsstabilität durch

die vielen Reibungsverluste zwischen verschiedenen Unternehmen«.

