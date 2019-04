neues deutschland: Berliner LINKE-Abgeordnete Gaby Gottwald kritisiert mangelnde Transparenz und Einheitlichkeit bei der Ausübung von Vorkaufsrechten

Das Verfahren für die Ausübung von Vorkaufsrechten

in Milieuschutzgebieten muss einheitlich und transparent werden. Das

forderte Gaby Gottwald, Mitglied der Linksfraktion im

Abgeordnetenhaus, im Interview mit der in Berlin erscheinenden

Tageszeitung „neues deutschland“ (Dienstagausgabe). „Meiner Meinung

nach kann es nicht sein, dass die eine Gesellschaft rechnet, dass die

Wirtschaftlichkeit gegeben ist, wenn der Kaufpreis nach 30 Jahren

über die Miete hereingeholt wird, die andere aber mit 25 oder 40

Jahren rechnet“, sagte Gottwald über die unterschiedlichen Ansätze

der sechs landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften der Hauptstadt.

„Ich wünsche mir, dass in diesen Prozessen regelhaft die

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen als Fachbehörde ein

größeres Gewicht bekommt, es geht um wohnungspolitische

Entscheidungen“, so die Abgeordnete weiter. Derzeit hat de facto die

Senatsverwaltung für Finanzen das letzte Wort, da sie über die

Gewährung von Eigenkapitalzuschüssen an die Wohnungsbaugesellschaften

für den Ankauf entscheidet. Sogenannte freiwillige Mieterhöhungen, zu

denen Mieter bei der Ausübung von Vorkaufsrechten öfter aufgefordert

werden, hält Gottwald hingegen für „rechtlich fragwürdig“. „Wenn man

umrechnet, wie hoch der Anteil der Mieter in Relation zu den

Eigenkapitalzuschüssen ist, dann scheint mir das in vielen Fällen

eher ein symbolischer Akt zu sein, der gewollt ist, aber nicht einer,

der sich aus einem Sachzwang ergibt“, so Gottwald.

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell