neues deutschland: Berlins Innensenator Geisel setzt unabhängige Ermittlergruppe zur Aufklärung von rechten Angriffen in der Hauptstadt ein

Berlins Innensenator Geisel setzt unabhängige Ermittlergruppe zur Aufklärung von rechten Angriffen in der Hauptstadt ein

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) setzt

sich für die verstärkte Aufklärung einer Serie von mutmaßlich

rechtsextremen Attacken insbesondere in Neukölln ein. „Die Polizei

hat eine 30-köpfige Besondere Aufbauorganisation gegründet, die BAO

Fokus“, erklärte Geisel „nd.DieWoche“, der Samstagsausgabe der

Tageszeitung „neues deutschland“. Eine sogenannte BAO wird

eingerichtet, wenn eine polizeiliche Lage besonders komplex ist.

Angesichts der unaufgeklärten rechten Anschlagsserie habe er

entschieden, so Geisel, „dass sich innerhalb der Polizei unabhängige

Ermittler alle vorliegenden Akten und Untersuchungsergebnisse

anschauen und die Vorgänge aufarbeiten, um mögliche lose Enden

miteinander verknüpfen zu können“. Das sei keine Misstrauenserklärung

an die handelnden Beamten im Landeskriminalamt oder im

Verfassungsschutz, betonte Geisel gegenüber „nd“. Sondern es gehe

darum, die zurückliegenden Fälle noch mal „mit neuen Augen“

anzuschauen. Es gehe auch darum, ein Gesamtbild zu den rechten

Vorfällen zu erstellen. Um den Informationsaustausch zwischen Polizei

und Verfassungsschutz zu verbessern, arbeitet in Berlin zudem seit

dem 15. April dieses Jahres ein gemeinsames Informations- und

Bewertungszentrum „Rechtsextremismus“ (GIBZ). Hintergrund für die

Einrichtung dieser neuen Struktur war offenbar eine

Informationspanne. Pläne für einen Brandanschlag auf einen Politiker

der Linkspartei gelangten nicht vom Verfassungsschutz zur Polizei.

Der Berliner Verfassungsschutz soll die Information zwar

weitergeleitet haben, laut Geisel jedoch nicht „in einer geeigneten

Form“. Deswegen gelte, sagte Geisel „nd“, „ab sofort beim

Verfassungsschutz: Der Schutz von Gesundheit und Leben steht über dem

Schutz der Information“. Einem Untersuchungsausschuss zur

parlamentarischen Aufklärung der rechtsextremen Terrorserie, wie er

in der Linkspartei diskutiert wird, erteilte der Innensenator

unterdessen eine Absage. „Moralisch kann ich das verstehen“, sagte

Geisel dem „nd“. Vor allem vor dem Hintergrund der Angst der

betroffenen Menschen. Praktisch helfe er aber nicht weiter, weil ein

Untersuchungsausschuss immer in die Vergangenheit, also retrospektiv,

arbeitet, das heißt, vorliegende Ermittlungsergebnisse bewerte, so

der Innensenator.

