AfD-Innenpolitiker Lars Patrick Berg MdL wirft Innenminister Strobl „Schaumschlägerei“ vor: „Viel versprochen, wenig geliefert“

Der baden-württembergische

AfD-Landtagsabgeordnete Lars Patrick Berg hat Innenminister Strobl

„Schaumschlägerei“ vorgeworfen. Strobl habe erneut bewiesen, dass

Sicherheit sicherlich „kein Markenkern der CDU mehr“ sei, so Berg.

„Wenn das in dem Tempo so weitergeht, müssen wir froh sein, wenn wir

nicht bald schon weniger Polizisten als jetzt auf der Straße haben.

Rasant muss Minister Strobl seine hehren Ankündigungen immer weiter

herunterschrauben. Von der einst angekündigten Einstellungsoffensive

bleibt nicht mehr viel übrig. Zu spät und zu wenig, das bleibt als

Fazit der Versprechen zu Beginn der Grün-Schwarzen Koalition in

Stuttgart übrig!“

Innenminister Thomas Strobl fehlen die Konzepte

Berg hatte schon in der Vergangenheit wiederholt auf den Mangel an

Ausbildungskapazitäten hingewiesen. Polizeibeamte seien nicht auf dem

freien Markt verfügbar, sondern nur über eine Ausbildung zu gewinnen.

Es sei mittlerweile sogar zweifelhaft, ob die Einstellungsoffensive

wenigstens bis Mitte der Zwanzigerjahre gelingen könne. Geplant war

hier ursprünglich das Jahr 2021. „Die Ausbildungsstandorte sind jetzt

schon überlastet und zugleich mehren sich die Aufgaben im Bereich

Extremismus und Cyberkriminalität. Hier fehlen dem Minister die

Konzepte. Ständige Ankündigungen und Flickschusterei bringen

jedenfalls keine Sicherheit auf den Straßen!“, so Berg abschließend.

