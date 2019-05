„hart aber fair“ am Montag, 13. Mai 2019, 21:00 Uhr, live aus Berlin

Moderation: Frank Plasberg

Das Thema:

In Europa, in Deutschland – wie viel Populismus verträgt die

Politik?

Die Gäste:

Kevin Kühnert (SPD, Bundesvorsitzender der Jusos)

Guido Reil (AfD, Mitglied im Bundesvorstand, kandidiert für das

Europaparlament)

Boris Palmer (B–90/Grüne, Oberbürgermeister von Tübingen)

Isabel Schayani (Moderatorin der ARD-Sendung „Weltspiegel“; Leiterin

der Redaktion „WDRforyou“)

Ralf Schuler (Buchautor „Lasst uns Populisten sein. Zehn Thesen für

eine neue Streitkultur“; Chefkorrespondent im Parlamentsbüro der

BILD-Zeitung)

Peter Filzmaier (Österreichischer Politik- und

Kommunikationswissenschaftler; Professor für Demokratiestudien und

Politikforschung an der Donau-Universität Krems)

Die Europawahlen könnten zum Erfolg für die Rechtspopulisten

werden. Was macht AfD und Co. bei Wählern attraktiv? Warum zünden

einfache Parolen in schwierigen Zeiten? Und: Wer ist überhaupt ein

Populist? Die Diskussion direkt nach der Dokumentation „Feindbild

Brüssel – was wollen Europas Rechtspopulisten?“ im Ersten!

Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per

Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und

schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de)

ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können

über www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden und

diskutieren. So ist „hart aber fair“ immer erreichbar: Tel.

0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.

Pressekontakt:

Redaktion: Markus Zeidler (WDR)

Pressekontakt:

Dr. Lars Jacob

Presse und Information Das Erste

Tel.: 089/5900-42898

E-Mail: lars.jacob@DasErste.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell