neues deutschland: Erschütternde Einigkeit in der Migrationspolitik – Kommentar zum EU-Gipfel

»Völlig unerträglich.« So bezeichnet das

Internationale Auschwitz Komitee das, was in Europa dieser Tage vor

sich geht: Dass »die Not von Flüchtlingen und die Angst vor ihnen von

rechten Demagogen genutzt« werde, »um erneut eine gesellschaftliche

Atmosphäre des Hasses und der Verfolgung gegen Minderheiten

aufzubauen«. Die Mahnung richtete sich an die EU-Staats- und

Regierungschefs, die am Mittwoch und Donnerstag in Salzburg tagten

und die sich, so das Komitee, in der Flüchtlingspolitik »auf die

Werte Europas« besinnen müssten.

Bis zu Sebastian Kurz ist der Appell offenkundig nicht

durchgedrungen. Man sei dabei, die »Migrationsproblematik an der

Außengrenze« zu lösen, verkündete der österreichische Bundeskanzler

ganz unbeschwert. Diese »Lösung« setzt unter anderem auf enge

Kooperation mit dem in Ägypten diktatorisch regierenden Sisi, dessen

Hilfe sich bei der Zurückhaltung von Flüchtlingen schon jetzt als

»effizient« erwiesen habe, wie Kurz erfreut feststellte – in einer

Sprache, die erschaudern lässt. Von Schauder gepackt werden muss man

auch angesichts einer EU, in der sich niemand mehr dagegen wendet,

Diktatoren zu Türstehern Europas zu machen. Das ist bedrohlich für

die Menschen, deren Schicksal in die Hände der Sisis und Erdogans

gelegt wird. Und gleichermaßen folgenreich für die Bürger Europas.

Denn ein Kontinent, der an den Außengrenzen Menschenrechte schleift

und seine Werte ersaufen lässt, wird deren Stellenwert auch innen

nicht hoch schätzen und eher früher als später zur Debatte stellen.

