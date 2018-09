Allg. Zeitung Mainz: Knockout? / Reinhard Breidenbach zum Brexit

Die spinnen, die Briten? Nein, so einfach wie

Asterix und Obelix kann man sich die Sache nicht machen. Allerdings:

Etwas mehr als ein Körnchen Wahrheit steckt schon drin, in diesem

Satz. Man muss sich das immer wieder vor Augen halten, damit es

möglichst nicht noch einmal passiert. Hasardeure wie der Londoner

Ex-Bürgermeister und Ex-Außenminister Boris Johnson als Anführer der

Pro-Austritts-Front agitierten und logen, dass sich die Balken bogen.

Und dann kam es zu einer Ausstiegsentscheidung, die dem Muster

folgte, die gerne im Boxsport erzählt wird: A kämpft gegen B, und ein

Ringrichter denkt, die Sache steht doch so klar für A, dass keiner

der anderen für B votiert. Also votiert er für B, nur mal so.

Dummerweise denken die anderen Ringrichter genauso. Und am Ende

gewinnt der Falsche. Ob es beim Brexit am Ende zu einem Knockout

kommt, steht noch nicht fest. Aber verlieren werden nicht nur die

Briten; allerdings wird es sie ganz besonders hart treffen. Nicht nur

wirtschaftlich, aber natürlich auf ganz besondere Weise

wirtschaftlich. Deshalb wird jetzt fieberhaft über Handelsfragen

diskutiert. Verständlich, dass Theresa May das Beste für ihre

Regierung herausholen will, zumal sich ihr eigenes politisches

Schicksal an der Brexit-Frage entscheidet. Verständlich allerdings

auch, dass der „Rest“ der EU eine Rosinenpickerei der Briten nicht

zulassen kann. Ein gravierendes Versäumnis Londons besteht darin,

eine Wiederholung der Brexit-Befragung bislang explizit

auszuschließen. Aus Angst vor Gesichtsverlust? Eigen sind sie schon,

die Briten.

