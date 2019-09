neues deutschland: Halbherzig – Kommentar zur Situation der Linkspartei nach den Verlusten bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg

Die Linkspartei sucht nach Erklärungen für ihre

schmerzliche Niederlage. Taktische Entscheidungen der Wähler, das

Imageproblem als etablierte Partei, Altersprobleme der Genossen, die

rechtslastige Stimmung im Land. Was der LINKEN am Wahlwochenende in

Brandenburg und Sachsen geschehen ist, ist schwer auf den Punkt zu

bringen. Sicher, die Ursachen sind komplex, und die Welt ist

kompliziert. Je mehr Erklärungen es gibt, desto weniger schwer

allerdings wiegt jede einzelne, das ist der Nebeneffekt.

Am Ende braucht Politik klare Ansagen. Sie zu finden, ist die

Partei in der Lage, wie Katja Kipping beweist, die sich gegen eine

Aufarbeitung nach dem »Modell Schlachteplatte« ausspricht. Klare

Antworten haben die Anhänger der LINKEN auch verdient. Und selbst

jene, die sich von der Partei abgewendet haben. Denn die Linke ist

für die Menschen da, denen es schlecht geht – egal, ob diese das

einsehen oder nicht.

Die LINKE kann auf unverändert zugewiesene Ostkompetenz verweisen,

aber muss zugleich feststellen, dass ihr gerade in Problemregionen

niemand Veränderungen zutraut. Das ist ein Konflikt. Mit ihm muss

sich die Partei auseinandersetzen. Ob nun die eigenen Milieus neu

diskutiert gehören, sei dahingestellt. Dass aber Menschheitsfragen

und Armutsprobleme im eigenen Land gleich schwer wiegen, ist ein

fauler Kompromiss. Wer Veränderung erhofft, wird nicht warten wollen,

bis die LINKE die Welt gerettet hat. Ihm mag die dialektische

Abwägung der LINKEN am Ende halbherzig erscheinen. Selbst, wenn dies

ungerecht ist.

