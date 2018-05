neues deutschland: Hilft ein Untersuchungsausschuss? – Zu den Ungereimtheiten in der deutschen Asylverfahrenspraxis

Ein Untersuchungsausschuss zu Ungereimtheiten in

der deutschen Asylverfahrenspraxis kann nicht schaden, möchte man

meinen. Gibt es doch vieles aufzuklären. 40 Prozent der Klagen von

Asylbewerbern gegen ihren Bescheid sind vor Gericht erfolgreich. Es

gibt kein brisanteres Indiz für Verfahrensfehler. Das BAMF-Personal

beklagt seit Langem Überforderung und politische Vorgaben, die das

Asyl- als individuelles Recht aushöhlen, indem per Weisung Normierung

und Tempo zu Kriterien der Asylentscheidung gemacht werden. Und die

unterdurchschnittlichen Anerkennungsraten einiger Bundesländer hätten

das Bundesinnenministerium als Dienstherrn der Behörde längst zu

misstrauischer Tiefenprüfung veranlassen müssen.

Doch liegt diese Abweichung vom Durchschnitt im politischen Sinne

des Ministeriums und seines Ressortchefs, der schon vor seinem

Auftritt am Dienstag immer wieder deutlich machte, dass die AfD in

ihm einen authentischen Vollstrecker ihrer Ziele findet. Auch wenn

Rechtsverstöße korrigiert gehören: Im politischen Geifern über

Seehofers angebliche Mitschuld bildet sich der Misstrauenskonsens –

von AfD über FDP bis zu Union und auch SPD – gegenüber jeder

positiven Abweichung von der Schutznorm gegenüber Flüchtlingen ab.

Dieser wird auch die Arbeit eines Untersuchungsausschusses diktieren.

Die Ansagen sind eindeutig. Am Ende dürfte die Verfahrenspraxis der

Bremer Außenstelle zur Folgerung führen, dass das angeblich viel zu

liberale deutsche Asylsystem erneut einer Rosskur unterzogen gehört.

