neues deutschland: Kolumbiens Präsidentenberaterin Paula Gaviria: Der Friedensprozess wird weitergehen

Die Präsidentenberaterin in Kolumbien, Paula

Gaviria, glaubt nicht, dass die Wahl des Kritikers des

Friedensabkommens mit der FARC-Guerilla, Iván Duque, den

Friedensprozess gefährdet: „Es wäre sehr schwierig, diese Prozesse

umzukehren. Einerseits, weil das juristisch gar nicht möglich ist –

aber auch weil es eine sehr aktive Zivilgesellschaft gibt, die das

verhindern will“, sagte Gaviria der in Berlin erscheinenden

Tageszeitung „neues deutschland“ (Montagsausgabe). Sie ist die

oberste Beraterin in Menschenrechtsfragen des 2016 mit dem

Friedensnobelpreis ausgezeichneten Präsidenten Juan Manuel Santos.

Gaviria räumt selbstkritisch ein, dass die Regierung etwas naiv

geglaubt habe, „dass wir mit dem Friedensprozess sofort in einen

Zustand der Harmonie übergehen würden“. Dafür seien die

Herausforderungen nach einem 53 Jahre währenden Binnenkonflikt aber

zu groß gewesen. Trotz der punktuellen Schwierigkeiten in einigen

Regionen, in denen bewaffnete Akteure um die Vormacht im Drogenhandel

und illegalen Bergbau kämpfen, sei das Ausmaß der Gewalt viel

niedriger als früher.

