neues deutschland: Kommentar zu Macrons Europa-Rede: L–Europe – c–est moi

Was hat Emmanuel Macron getan, dass er binnen

Jahresfrist zum Heilsbringer der EU avancierte? Er hat sich mit

seiner Bewegung »En Marche!« von der verkrusteten europäischen

Parteiendemokratie losgesagt. Vielen erschien das als frischer Wind

im maroden Haus Europa. Vor allem aber: Er beschrieb eine Zukunft

Europas. Das war in der Schockstarre nach dem Brexit eine klare

Ansage. Es ist ein alter Hut, dass eine Reform der EU überfällig ist.

Was allerdings Macron am Dienstag vor dem Europaparlament abermals

aufwärmte, war eine sehr französische Vision von Europa. Nahezu alle

Punkte liegen wesentlich im Interesse von Paris. Eine europäische

Asylbehörde mit eigenen Finanzen? Das könnte gerade die attraktiven

Zielländer im Norden vor den Zuwanderern »schützen«. Ein

Währungsfonds für die Eurozone? Durch den gemeinsamen Topf und neue

Verteilungsregeln würden die Nettozahler, auch Frankreich, stärker

profitieren. Eine Angleichung der Sozialsysteme? Schaut man sich die

»Arbeitsmarktreform« und die Schnitte in die öffentliche

Daseinsvorsorge in Frankreich an, lässt das Böses ahnen. Mehr

Demokratie in Europa? Ja, aber nur in Osteuropa. So will gerade Paris

Fortschritte bei den vergangenen Europawahlen, wie europäische

Spitzenkandidaten der Parteienfamilien, rückgängig machen. Nicht

allen in Europa gefällt der Schwenk von der deutschen zur

französischen EU. Artig applaudiert wurde in Straßburg trotzdem.

Schließlich redet überhaupt noch jemand über Europa.

