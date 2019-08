neues deutschland: Kommentar zu Sigmar Gabriels Kritik an der SPD

Wie lange war Sigmar Gabriel gleich

SPD-Vorsitzender? Und bis wann? Richtig, der Niedersachse führte die

Sozialdemokraten von 2009 bis 2017. Für die kurzatmigen

SPD-Krisenverhältnisse ist das ein ganzes Zeitalter. Sein Rücktritt

ist noch gar nicht so lange her.

Jetzt hat sich Gabriel, der als Störsender aus dem Off gehässige

Kommentare zum Parteileben der SPD abgibt, der parteirechten

Gruppierung SPDpur angeschlossen und der Sozialdemokratie

vorgeworfen, ihr Kurs sei in den letzten Jahren immer unklarer

geworden. Früher habe die SPD sich noch für »leistungsbereite

Arbeitnehmer« eingesetzt; heute glaubten viele Menschen, im

»Sozialhilfestaat« ohne große Anstrengung leben zu können.

Dass so jemand spricht, der sich Sozialdemokrat nennt, darauf muss

man erstmal kommen. Gabriel drischt Phrasen, die die FDP schon längst

im Repertoire hat. FDP-Chef Westerwelle schwadronierte einst im

Zusammenhang mit dem Sozialstaat von »anstrengungslosem Wohlstand«

und »spätrömischer Dekadenz«. Was Gabriel jetzt aufwärmt, ist das

fatale Konzept der Neuen Mitte, mit dem Gerhard Schröder und Tony

Blair den Niedergang der Sozialdemokratie einleiteten. Diesen alten

Quatsch wendet Gabriel gegen seine Nachfolger, die versuchen, von der

Sozialdemokratie zu retten, was eben noch zu retten ist. Das ist

Niedertracht pur.

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell