neues deutschland: Kommentar zur Haftung der Logistikunternehmen: Mitgehangen, mitgefangen

Der Wirtschaftsflügel der Union hat seinen

Widerstand gegen die Nachunternehmerhaftung in der Paketbranche

aufgegeben. Zu offensichtlich sind die Missstände, die

Gewerkschaften, aber auch die staatlichen Aufsichtsbehörden ans Licht

gebracht haben. Die großen Logistikunternehmen Hermes, DPD und GLS,

die die Zustellung von Paketen fast vollständig an Sub- oder

Subsubunternehmen ausgelagert haben, können sich nun nicht länger aus

der Affäre ziehen. Künftig tragen sie die Verantwortung für die

Firmen, die sie beauftragen. Nicht nur symbolisch, sondern sehr

konkret: Bei Betrug zahlen sie die Zeche. Das macht die Beauftragung

allergrößter Dumpinganbieter riskanter und daher weniger attraktiv.

Anständige Arbeitsbedingungen sind deshalb in der Paketbranche

aber noch lange nicht erreicht. An Niedriglöhnen, Arbeitshetze und

scheinselbstständiger Beschäftigung ändert sich erst mal nichts.

Deshalb bleibt wohl auch die Hoffnung unerfüllt, dass sich mit der

Nachunternehmerhaftung gleich das gesamte Geschäftsmodell der großen

Logistikunternehmen erledigt hat, die sich Vorteile verschaffen,

indem sie die teure Hauszustellung an andere delegieren. Billiger

sind die oft nicht tarifgebundenen Zustellfirmen allemal.

Die Haftung für Auftraggeber ist ein erster Schritt, um dieser

unübersichtlichen Wachstumsbranche wieder so etwas wie gute Sitten

beizubringen – wenn, ja, wenn sie auch tatsächlich kontrolliert wird.

