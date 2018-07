neues deutschland: Kommentar zur Krise der Europäischen Linken: Sammeln und Spalten

Diese Nachricht konnten die Linken in Europa nun

als Letztes gebrauchen: Mit dem Austritt der französischen

Linkspartei des einstigen Sozialdemokraten Jean-Luc Mélenchon aus der

Europäischen Linkspartei wird das linke Spektrum uneiniger,

unübersichtlicher. Und das in einer Zeit, da die Rechte in weiten

Teilen des Kontinents entschlossen marschiert. Die Begründung mutet

absurd an: Die Sozialkürzungen der griechischen Regierung, geführt

von SYRIZA, seien nicht mehr hinnehmbar. Ja, die Tsipras-Partei hat

Renten gekürzt, ins Streikrecht eingegriffen, Staatseigentum

verkauft. Aber Mélenchon geht mit leichter Hand darüber hinweg, unter

welch brutalem Druck der EU-Großmächte SYRIZA stand und steht.

Der Austritt aus der Europa-Linken löst kein Problem, schafft aber

neue. Bei der Europawahl im nächsten Jahr wird nun neben den

herkömmlichen Linksparteien und dem Varoufakis-Projekt DiEM25 eine

dritte linke Kraft um Stimmen kämpfen. Zudem gilt die durchaus

erfolgreiche Mélenchon-Bewegung, die auf seine Person zugeschnitten

ist, als Referenz und Vorbild für die angekündigte Sammlungsbewegung

von Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine. Diese soll, so die

Initiatoren, die Linke stärken, nicht spalten. Der Impulsgeber aber

spaltet – sich ab. Und andere gleich mit. Das als Aufbruch zu

verkaufen, dürfte schwer fallen. Denn der Grat zwischen Sorge um die

Zukunft der Linken und politischem Egotrip ist hier sehr, sehr

schmal.

