neues deutschland: Bereits elf Anschläge auf Wahlkreisbüros von Politikern in Berlin

Die Berliner Polizei hat in diesem Jahr bereits elf

Anschläge auf Wahlkreisbüros von Politikern in Berlin gezählt,

berichtet die in Berlin erscheinende Tageszeitung »neues deutschland«

(Donnerstagsausgabe). In allen elf Fällen habe es sich nach Angaben

der Polizei um Sachbeschädigungen an Parteigebäuden gehandelt.

Mit fünf Attacken sind die Büros von SPD-Politikern am häufigsten

betroffen. Dahinter folgen Einrichtungen der LINKEN mit vier

Angriffen. Hier hatte insbesondere eine Anschlagsserie vermutlich

rechtsextremer Täter im Frühjahr in Neukölln für Schlagzeilen

gesorgt. Jeweils in einem Fall waren Büros von Abgeordneten der CDU

und der Grünen Ziel von gezielten Sachbeschädigungen. Lediglich in

einem der Fälle konnte bisher ein Tatverdächtiger ausfindig gemacht

werden. Zu der möglichen Tätermotivation machte die Polizei keine

Angabe.

Jüngstes Opfer war der Berliner SPD-Politiker Tino Schopf, dessen

Büro am Dienstag vergangener Woche mit Pflastersteinen angegriffen

worden war. Die Pflastersteine waren offenbar extra für die Attacke

angeschleppt worden. »Alles spricht für eine gezielte Aktion. Hier

ist eine rote Linie ganz eindeutig überschritten«, sagte Schopf dem

»nd«.

