neues deutschland: LINKE-Europapolitikerin Ernst: Dublin-Reformüberfällig

Die Europaabgeordnete Cornelia Ernst hält eine

Reform der Dublin-Verordnung zur Aufnahme von Asylsuchenden für

überfällig. Das sagte sie der in Berlin erscheinenden Tageszeitung

„neues deutschland“ (Donnerstag/online). „Wenn man den Gesetzentwurf

so regeln würde, wie wir das vorschlagen, wäre das ein erheblicher

Schritt nach vorn“, sagte die LINKE-Politikerin mit Blick auf einen

fraktionsübergreifend ausgearbeiteten Vorschlag des EU-Parlaments.

„Weil erstens alle Mitgliedsstaaten einbezogen und zweitens Kriterien

eingeführt würden, wie mit Asylbewerbern umgegangen werden soll. Dass

sie beispielsweise in Ländern aufgenommen werden können, zu denen sie

eine Bindung haben, dass sie ein Recht auf Familienzusammenführung

haben. Das wäre keine Revolution, aber eine deutliche Humanisierung

im Bereich der Asylpolitik.“

