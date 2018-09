„Auszubildende von heute sind die Pflegeexperten von morgen – Ausbildung muss attraktiv bleiben“ / bpa: Weitere Unterstützung des Landes gegen den Fachkräftemangel in der Pflege dringend nötig

Die Schulgeldfreiheit für Pflegeschüler kommt ab

2019 – eine kostenlose Ausbildung ist ein wichtiger Schritt, um mehr

junge Menschen für den Pflegeberuf zu begeistern. Das betonte

Gesundheitsminister Harry Glawe im Dialog mit den Pflegeunternehmern

in Mecklenburg-Vorpommern. „Das Land investiert damit massiv in die

Zukunft der pflegerischen Versorgung und bleibt im Wettbewerb mit

anderen Bundesländern um die besten Köpfe und Hände in der Pflege

attraktiv“, sagte Glawe auf dem Unternehmertag des Bundesverbandes

privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) in Rostock-Warnemünde.

Die im Zuge der Einführung einer generalistischen Pflegeausbildung

erfolgende Schulgeldfreiheit sei ein überfälliges Signal an

interessierte Berufsstarter, aber noch nicht die Lösung der Probleme

in der Pflegeausbildung, stellte der bpa-Landesvorsitzende Michael

Händel klar. „Altenpflegeschulen geraten in Gefahr, wenn sie

weiterhin weniger finanzielle Mittel erhalten als

Krankenpflegeschulen. Wir können es uns aber nicht leisten, auch nur

einen Ausbildungsplatz in der Altenpflege zu verlieren“, so Händel.

Die Branche brauche diesen Fachkräftenachwuchs dringend. In diesem

Zusammenhang forderte der bpa-Landesvorsitzende den

Gesundheitsminister auf, sich dafür einzusetzen, dass auch

Altenpflegeschulen ihre Mietkosten erstattet bekommen. Das Fehlen

einer solchen Regelung hatte vor wenigen Tagen auch der Bundesrat

angemerkt.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)

bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon mehr

als 450 in Mecklenburg-Vorpommern) die größte Interessenvertretung

privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland.

Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der

Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater

Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen

die Verantwortung für rund 305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000

Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch

www.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt bei

etwa 24,2 Milliarden Euro.

