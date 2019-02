neues deutschland: Menschenrechte als Nebensache – Kommentar zum Gipfel von EU und Arabischer Liga

Die Forderung nach Einhaltung der Menschenrechte

ist bei internationalen Treffen zur Floskel verkommen. Das Thema wird

lediglich als Nebensache behandelt. Bei der Zusammenkunft von

Vertretern der Europäischen Union und der Arabischen Liga (LAS) im

ägyptischen Scharm el Scheich wollten die Araber entsprechende

Aussagen der europäischen Politiker folglich auch nicht mehr ernst

nehmen. Zum Abschluss behauptete LAS-Generalsekretär Ahmed Abul Ghait

einfach, dass »nicht einer der Anwesenden« über die Unzufriedenheit

mit der Menschenrechtslage gesprochen habe. Damit machte er auch

deutlich, dass sich an der Situation von Oppositionellen und

Minderheiten in 22 arabischen Staaten in naher Zukunft nichts ändern

wird.

Viele EU-Politiker wird das nicht sonderlich interessieren. Sie

verfolgen in der Region andere Interessen. Hier gilt es, Absatzmärkte

zu sichern sowie Bündnisse mit Handels- und Militärpartnern zu

festigen, um geostrategische Ziele durchzusetzen. Westliche Staaten

liefern etwa Militärmaterial an arabische Despotien, die am

Jemen-Krieg beteiligt sind.

Eines der Hauptthemen in Scharm el Scheich war die Migration.

Derzeit unterstützt die Bundesregierung etwa Ägyptens Präsident

al-Sisi dabei, die Grenzen für Menschen auf der Flucht zu schließen.

Die Folgen für die Betroffenen sind verheerend. Viele EU-Politiker

können beim Thema Flüchtlinge nicht glaubwürdig auf die Einhaltung

der Menschenrechte pochen. Ihre eigene Bilanz ist nämlich miserabel.

