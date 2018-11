neues deutschland: Menschenrechtsaktivist Verhovskij: Ukraine-Konflikt hat Russlands radikale Rechte gespalten

Der Konflikt in der Ostukraine Russlands hat nach

Ansicht des russischen Menschenrechtsaktivisten Alexander Verhovskij

die russische rechtsradikale Bewegung tief gespalten. Ein relevanter

Teil der Szene unterstütze die Kiewer Regierung, da sie rechten

Organisationen ein gutes Umfeld biete. „Dort können sie sich

organisieren, sogar bewaffnete Formationen aufstellen. In Moskau

dagegen wird seit einigen Jahren gegen jede Form rechtsradikaler

Organisation – nicht nur bewaffnete Gruppen – hart vorgegangen“,

sagte der Leiter des Informations- und Analysezentrums „SOVA“ der

Tageszeitung „neues deutschland“ (Freitagausgabe). Unterdessen

übernehme der russische Staat zunehmend nationalistische Forderungen.

„Die Regierung hat lange Zeit mit der russischen nationalistischen

Bewegung konkurriert und demgegenüber eine imperiale, etatistische

Variante propagiert, die sich im Gegensatz zu äußeren und nicht zu

inneren Feinden sieht“, so Verchovskij. Inhaltlich bedeute dies „eine

Öffnung gegenüber national-konservativen Gruppen. Prominent ist hier

die Idee der russischen Welt“.

