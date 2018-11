Greenpeace kommentiert die Entscheidung gegen ein Meeresschutzgebiet im Südpolarmeer

Kommentar

Hamburg, 2. 11. 2018 – Gegen die Einrichtung eines Schutzgebiets

im Südpolarmeer hat sich die Antarktis-Kommission CCAMLR heute bei

ihrem Treffen im australischen Hobart ausgesprochen, berichtet die

Deutsche Presseagentur (dpa). Demnach lehnten mit Russland und China

mindestens zwei der 25 CCAMLR-Mitglieder den von Deutschland

initiierten Vorschlag ab, im bislang weitgehend unberührten

Weddellmeer das weltgrößte Meeresschutzgebiet einzurichten und

verhinderten so die notwendige Konsensentscheidung. Knapp drei

Millionen Menschen weltweit hatte sich mit ihrer Unterschrift dafür

ausgesprochen, das Weddellmeer vor der Ausbeutung, etwa durch

Krillfischer zu schützen. Es kommentiert Greenpeace-Meeresexperte

Thilo Maack: „Die Kommission hat heute die Chance verpasst, eine

Antwort auf die drängenden Herausforderungen für den Schutz der Meere

zu geben. Erderhitzung, Plastikmüll und Überfischung setzen den

Ozeanen und ihren Bewohnern schwer zu. Ohne ausgedehnte

Schutzgebiete, wie es im Weddellmeer viele Regierungen und Millionen

Menschen fordern, sind die Meere diesen Bedrohungen auf Dauer nicht

gewachsen. Nur mit solchen Rückzugsräumen lässt sich verhindern, dass

sich das weltweite Artensterben auch unter Wasser beschleunigt.

Wenn die Antarktis-Kommission weiter zulässt, dass Länder wie

Russland und China den Schutz des Südpolarmeers blockieren, scheitert

sie an ihrer eigentlichen Aufgabe. Ein Gremium, das zum Schutz der

Antarktis eingesetzt wurde, aber durch die Interessen einzelner

Mitgliedsländer dominiert wird, ist offenkundig kein Teil der Lösung.

Die Vereinten Nationen müssen daraus die Konsequenzen ziehen und mit

dem Globalen Hochsee-Schutzabkommen rasch dafür sorgen, dass 30

Prozent der Ozeane unter Schutz gestellt werden.“

Hintergrund: Greenpeace hatte im Frühjahr 2018 während einer

Schiffsexpedition mit Schlauchbootaktionen vor Ort und einer Studie

die die Bedrohung des antarktischen Ökosystems durch die

Krillfischerei aufgedeckt. Zudem hatte ein Team von Wissenschaftlern

an Bord besonders schützenswerte Strukturen am antarktischen

Meeresboden nachgewiesen. Seit September verhandeln die Vereinten

Nationen über das Globale Hochsee-Schutzabkommen „Global Ocean

Treaty“, der ein Netz aus Schutzgebieten knüpfen will, das 30 Prozent

der Weltmeere unter Schutz stellen würde. Die Verhandlungen können

bis 2020 abgeschlossen werden.

