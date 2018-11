neues deutschland: Merzifizierung – Kommentar zur Kandidatenkür für den Parteivorsitz der CDU

Eines kann man Friedrich Merz zugute halten. Mit

seinem Vorstoß gegen das Asylgrundrecht trägt er zur

Übersichtlichkeit bei. Erstens im Kandidatenangebot für die CDU. Dem

Konkurrenten Jens Spahn hat Merz die Rechtsaußenrolle abgejagt; der

wirkt mit seinem Vorschlag, den Migrationspakt zu diskutieren, so

kess wie ein Pennäler, der mit dem Klassenlehrer um eine bessere Note

feilscht. Merz will die Zensuren abschaffen.

Und zweitens schafft Merz Klarheit im inneren Gefüge seiner

Partei. Der Parteitag im Dezember hat nun die Wahl zwischen zwei

Alternativen: Einerseits Rechtsruck und Bekenntnis zu einer

Gesellschaft, wie auch die AfD sie wenigstens ähnlich will. Das gilt

nicht nur für die Flüchtlingspolitik, sondern auch für das innere

Gefüge der sozialen Marktwirtschaft, die von der AfD so wenig Gutes

zu erwarten hat wie von Friedrich Merz. Oder andererseits die durch

Annegret Kramp-Karrenbauer verkörperte Hoffnung auf eine durchaus

interessengeleitete Politik im Dienste der Großmacht Deutschland, die

aber wenigstens von öffentlicher Diffamierung anderer Positionen und

Demütigung politischer Gegner absieht. Ausgleich in dieser Variante

dient der wohlverstandenen Wahrung eigener Interessen.

Alle drei aber setzen sie auf einen rechten Impuls. Auch wenn

Angela Merkel ihren Ruf als Flüchtlingskanzlerin nicht verdient –

keinem ihrer Nachfolger dürfte ein solcher Nimbus überhaupt zuteil

werden. Sämtlich suchten die Kandidaten bereits ihr Heil im

Flüchtlingsthema, wo sie Instinkte vermuten dürfen, die leicht für

das eigene Fortkommen zu rekrutieren sind. Auch Kramp-Karrenbauer

spielt damit, wenn sie die doppelte Staatsbürgerschaft abschaffen und

Abschiebungen beschleunigen will.

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell