Kamerun: Mitarbeiter von Caritas-Partner getötet

Lage in Nordwesten des Landes eskaliert – Mehr als 100.000

Betroffene

Der Mitarbeiter eines Projektpartners von Caritas international

ist in Nordwestkamerun erschossen worden. Der aus Kenia stammende

Vikar kam bei einem Beschuss der Kirche in dem Ort Kembong ums Leben,

während dort verschiedene Hilfsaktionen für Vertriebene durchgeführt

wurden. Zeugenberichten zufolge richtete sich der Beschuss nicht

gezielt gegen den Mann. Vielmehr soll es sich um eine

Einschüchterungsaktion des Militärs gehandelt haben.

„Wir verurteilen diesen willkürlichen Akt der Gewalt aufs

Schärfste. Es ist unerträglich, dass ein Mensch, der sich stets für

andere eingesetzt hat, zur Zielscheibe in diesem Konflikt wird.

Zugleich erfüllen uns die zunehmenden Vertreibungswellen und die

Gewalt gegen die Menschen in der Region mit großer Sorge. Wir werden

weiterhin alles tun, unseren Partnern vor Ort in dieser schwierigen

Situation zur Seite zu stehen“, sagte Oliver Müller, der Leiter von

Caritas international, am Freitag.

Die Attacke steht im Zusammenhang mit dem immer stärker

eskalierenden Konflikt zwischen anglophonen Rebellengruppen und der

frankophonen Regierung, in dem auch Kirchenvertreter, die sich in der

Hilfe für die Zivilbevölkerung engagieren, zunehmend zwischen die

Fronten geraten.

Caritas international unterstützt die Mitarbeiter der lokalen

Diözese Mamfe in Nordwestkamerun gemeinsam mit der Diözese Limburg

bei der Hilfe für die Vertriebenen. Unter anderem werden 4.000 dieser

Menschen mit Nahrungsmitteln versorgt und medizinisch betreut.

Der anglophone Teil Kameruns im Nordwesten des Landes an der

Grenze zu Nigeria hatte schon vor der Unabhängigkeit eine historisch

besondere Identität. Eine zunächst friedliche Bewegung für stärkere

Eigenständigkeit und Beachtung sozialer Missstände in der Region

wurde von der kamerunischen Regierung im September und Oktober 2017

gewaltsam unterdrückt, was wiederum zur Bildung bewaffneter

Unabhängigkeitsgruppen und Angriffe auf staatliche Institutionen

beitrug. Die massive Repression der Zentralregierung seit Beginn 2018

führte schließlich zur Flucht von zehntausenden Menschen in

abgelegene Gebiete. Unter anderem in der Diözese Mamfe wurden zudem

mehrere Dörfer niedergebrannt. Mehr als 100.000 Menschen sind in der

Region auf humanitäre Hilfe angewiesen.

Caritas international ist das Hilfswerk des Deutschen

Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas

mit 165 nationalen Mitgliedsverbänden.

