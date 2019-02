neues deutschland: Rosa-Luxemburg-Gedenkstätte in Berlin-Tiergarten geschändet

Unbekannte haben die Gedenkstätte für Rosa

Luxemburg am Landwehrkanal in Tiergarten, im Berliner Bezirk Mitte,

geschändet. Wie die Tageszeitung „neues deutschland“

(Mittwochausgabe) berichtet, wurde die Klinkermauer mit der

Gedenktafel für die von reaktionären Freikorpsangehörigen ermordete

Kommunistin sowie Porträts von Rosa Luxemburg und Karl-Liebknecht mit

Parolen in weißer Farbe besprüht. Ein Autor der Zeitung hatte die

Graffiti zufällig entdeckt. Nachfragen des „nd“ ergaben, dass weder

die Polizei noch das zuständige Bezirksamt Mitte von dem Vorfall

Kenntnis hatten.

Die Attacke erinnert an einen ähnlichen Farbanschlag auf die

Karl-Marx-Gedenkstätte auf dem Londoner Highgate-Friedhof von Anfang

Februar 2019. Die in Berlin aufgesprühten Parolen „Doctrine of hate“

(Hassdoktrin) sowie „Holocaust 1932 Ukrainien“ weisen Ähnlichkeiten

zu den dort verwendeten Begriffen auf. In London hatten die Täter den

Marx-Gedenkstein mit roter Farbe beschmiert und einen

„bolschwistischen Holocaust 1919-1953“ angeprangert.

An der Stelle, an der die Leiche der am 15. Januar 1919 ermordeten

KPD-Mitbegründerin Rosa Luxemburg in den Berliner Landwehrkanal

geworfen wurde, wurde 1987 am Ufer die Gedenkstätte mit dem

gusseisernen Namenszug geschaffen.

