neues deutschland: SPD-Linke Ypsilanti kritisiert linke Sammlungsbewegung #aufstehen

Die SPD-Politikerin Andrea Ypsilanti hat die linke

Sammlungsbewegung #aufstehen von Sahra Wagenknecht und Oskar

Lafontaine als „Neuauflage des wohlfahrtsstaatlichen nationalen

Projektes der Nachkriegszeit“ kritisiert. „Bestünde die Bereitschaft

in ihr, über die nationalen Fragen hinaus, für eine gemeinsame

solidarische Europapolitik zu streiten, der Abschottungspolitik an

den Außengrenzen und der globalen Frage der imperialen Lebensweise

nicht auszuweichen, gäbe es Schnittmengen“, schreibt die Parteilinke

in einem Gastbeitrag für die in Berlin erscheinende Tageszeitung

„neues deutschland“ (Mittwochausgabe). Für sie ist die Sammlung nicht

wie die spanische Podemos oder die griechische SYRIZA aus der

Gesellschaft entstanden, sondern rufe „quasi von oben zur Bewegung

auf“. Dabei gebe es ein „großes Bedürfnis nach Sammlung außerhalb des

Parteienspektrums“, so Ypsilanti weiter. „Sammeln heißt, die

Pluralität zu berücksichtigen, nicht auszugrenzen oder zu spalten. So

könnte man über eine strategische Allianz der linken Kräfte

nachdenken.“

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell