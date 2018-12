neues deutschland: US-Sozialistin Maria Svart: Mehr Frauen in die Politik

Die Vorsitzende der Democratic Socialists of

America (DSA), Maria Svart, fordert mehr Frauen in der Politik. „Aber

Feminisierung allein reicht nicht aus. Eine multiethnische und

klassenorientierte Ausrichtung muss dazukommen“, erklärte Svart im

Interview mit der Tageszeitung „neues deutschland“

(Donnerstagausgabe). Mit 55.000 Mitgliedern ist DSA die größte

sozialistische Organisation in den USA; sie kämpft für eine

allgemeine Krankenversicherung, für gewerkschaftliche

Interessenvertretung und die Repräsentation von Arbeiterklasse und

Minderheiten in der Politik. Bekannt wurde DSA vor allem während der

letzten Vorwahlen der Demokratischen Partei, als Senator Bernie

Sanders, Mitglied der DSA, Hillary Clinton herausforderte. Sanders

sei, so Svart, „in den USA seit Jahren der beliebteste Politiker“.

Kritik äußert die DSA-Vorsitzende an der Demokratischen Partei: Deren

Hauptproblem seien „neoliberale Erklärweisen und Lösungsvorschläge“.

Eine Parteigründung links neben den Demokraten sieht Svart

allerdings skeptisch: „Das Wissen darum, dass das Zweiparteiensystem

kaum Platz lässt für Dritte, weil wir keine parlamentarische

Demokratie sind, hat sich verfestigt.“ Dennoch wolle die DSA

unabhängige politische Macht aufzubauen – „manchmal durch

Kandidaturen von DSA-Mitgliedern bei Vorwahlen der Demokraten,

manchmal als Kandidaten anderer Parteien“.

