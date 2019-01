neues deutschland: Verschärfte Effekthascherei – Kommentar zu Seehofers Ankündigung zur Verschärfung bestehender Gesetze nach Angriffen jugendlicher Asylbewerber in Amberg

Gesetze verschärfen! Horst Seehofer hat es nach den

Vorfällen in Amberg wieder parat: das perfekte Allheilmittel, das

garantiert alle Probleme auf einen Schlag löst. Nicht die

gesellschaftlichen natürlich, sondern nur die von Politikern und

Politikerinnen, die Handlungsstärke beweisen wollen, ohne handeln zu

müssen. Die glauben, eine einfache Lösung zu präsentieren, die gut

ankommt. Ohne selbst etwas besser machen zu müssen.

Im wahrsten Sinne des Wortes sind die meisten Forderungen nach

Gesetzesverschärfungen einfach billig. Sie kosten schlicht und

einfach fast nichts. Eine bessere Betreuung, die Schaffung von

Perspektiven, Präventionsprogramme, Integrationsmaßnahmen, die

ausreichende Ausstattung von Behörden mit Mitarbeitern – all das

kostet Geld, Steuergeld.

Doch dass dieses nicht ausgegeben wird, kommt die Bürger und

Bürgerinnen teurer zu stehen als Seehofers Ideen aus dem

Politikdiscount, die nämlich höchstens den Wunsch nach Rache

befriedigen können. Mit der Verhinderung von Straftaten oder gar

einem Streben nach einem friedlichen Miteinander, in dem das

Sicherheitsbedürfnis der einen Seite mit den garantierten

(Menschen)Rechten der anderen in Einklang gebracht werden, hat das

alles nichts zu tun. Seehofers Effekthascherei verschärft so

lediglich die Tatenlosigkeit, lässt Probleme unangetastet und

verkauft wieder einmal die Bürger – für dumm.

