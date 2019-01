Mitteldeutsche Zeitung: zum Geldbotenstreik

Die Arbeit in der Geld- und Wertbranche ist hart,

vor allem wegen psychischer Belastungen. Die Transporteure der

Zahlungsmittel müssen bereit sein, im Falle eines Falles zur Waffe zu

greifen. Eine hohe Verantwortung, die eigentlich nicht zu diesem

Niedriglohnsektor passt. Deshalb ist es richtig, kräftige Zuschläge

zu fordern. Allerdings weiß Verdi auch, dass man es mit den Streiks

nicht überziehen darf. Denn Frust und Ärger der Verbraucher könnten

auf sie zurückfallen. Indes: Dass ein Streik Verbraucher auf breiter

Front dazu bringen kann, künftig häufiger mit EC- und Kreditkarte zu

zahlen, ist nicht zu erwarten. Die Deutschen werden an ihren

liebgewonnenen Scheinen und Münzen festhalten. Für Geldtransporteure

bleibt auf absehbare Zeit also viel zu tun. Und das muss gut

entlohnt werden.

