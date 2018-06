neues deutschland: Was treibt Menschen in die Boote? – Kommentar zur kurzsichtigen europäischen Asylpolitik

220 Menschen sind vergangene Woche vor der

libyschen Küste ertrunken. Sie stiegen in seeuntüchtige Boote und

kenterten. Wie viele Tausende vor ihnen auch. Natürlich ist das

fahrlässig, das wussten sie vermutlich selbst. Die Frage bleibt:

Warum machen sie das? Wer über eine Flüchtlingskrise spricht und

Lösungen für eine europäische Asylpolitik finden will, muss sich

diese Frage stellen – und darauf eine Antwort finden.

Natürlich reicht es nicht aus, nur eine Abweisung von Flüchtlingen

an der deutsch-österreichischen Grenze im Blick zu haben. Das ist arg

kurzsichtig. Ebenso wie eine rigorose Abschottung der Außengrenze

realitätsfernes Wunschdenken ist. Kanzlerin Angela Merkel schlägt nun

vor, außereuropäische Lager in Nordafrika zu schaffen. Dorthin

könnten dann die Bootsflüchtlinge gebracht werden. In keinem

afrikanischen Staat findet der Vorschlag bislang Zuspruch – weil

keines der Länder davon einen Nutzen hat.

Die Idee von Sammellagern in Nordafrika offenbart den fatalen

Eurozentrismus bei der Suche nach Lösungen in der Flüchtlingspolitik.

Eine nachhaltige Politik sieht freilich anders aus: Die müsste vor

allem die Fluchtursachen ins Zentrum der Bemühungen nehmen. Menschen

brauchen dort, wo sie leben, Frieden und Perspektiven. Sie brauchen

Entwicklungsmöglichkeiten – und zwar vornehmlich in ihrem Sinne und

nicht im Sinne von europäischen Geschäftspartnern.

