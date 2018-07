neues deutschland: zum Parteitag der AfD

Fünf Jahre ist die AfD erst alt. In dieser kurzen

Zeit hat es die Partei geschafft, im Mainstream des politischen

Geschäfts anzukommen. Wohlgemerkt ist das nicht allein ihr Verdienst.

Der Mainstream biedert sich den Rechten an, der Zeitgeist flirtet mit

der völkischen Gesinnung, die in ganz Europa wiederkehrt. Inzwischen

lautet die Frage auch in Deutschland nicht mehr, ob, sondern wann es

zu einer ersten Regierungsbeteiligung der AfD kommt. In Augsburg

machte die Partei deutlich, dass sie bereit dazu ist, Teile ihres

Selbstverständnisses über Bord zu werfen, wenn es ihr einen Vorteil

bringt. Staatsferne? Nicht, wenn über eine parteinahe

Erasmus-Stiftung Millionen Euro an Förderung winken. Selbst

offensichtlichste Widersprüche im Denken und Handeln haben der AfD

bisher nicht geschadet. Gauland kann die Merkel-Regierung als

»Regime« bezeichnen, während Weidel eine mögliche Koalition mit der

CSU andeutet. Meuthen darf von der Schleifung der gesetzlichen Rente

träumen, während Höcke den nationalen Sozialstaat propagiert. Die

AfD, sie erinnert an einen Gemischtwarenladen aus Kolonialzeiten:

vielfältiges Angebot, aber nur für die eigenen Leute, denen man unter

dem Banner des Chauvinismus Wohlstand verspricht. Was kümmert einen

auch das Leid aller Anderen? Das Schlimme ist: Die AfD kommt damit

durch. Eben weil ihre Gesinnung mittlerweile wieder Anschluss an die

Mehrheitsgesellschaft findet.

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell