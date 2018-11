neues deutschland: Zündelei im Nahen Osten – Kommentar zur Gefahr eines neuen Gaza-Krieges

Noch heißt es nicht Krieg, aber es ist wie damals:

Vier Jahre und drei Monate nach dem Ende des vergangenen Gaza-Krieges

müssen die Menschen in der Region nun erneut Tage durchmachen wie

2014. Und das nach Monaten, in denen ägyptische Unterhändler

unermüdlich zwischen Israel und der Hamas vermittelt haben.

Vielversprechende Ergebnisse wurden bekannt. Und nun der Rückschlag:

der fehlgeschlagene Einsatz einer Spezialeinheit, die, so behauptet

es die Hamas, einen hochrangigen Offizier der Kassam-Brigaden

gefangen nehmen sollte.

In Kairo ist man extrem frustriert. Jeder kenne die Konsequenzen,

wenn ein solcher Einsatz bekannt werde, heißt es dort. Zunehmend

verfestigt sich der Eindruck, dass eine Lösung des Gaza-Konflikts vor

allem von politischen Ambitionen anderswo behindert wird. Vieles

deutet darauf hin, dass Regierungschef Benjamin Netanjahu oder

Verteidigungsminister Avigdor Liebermann den Einsatz angeordnet

haben, um politisch zu punkten. Einer dieser »Showeffekte« für die

Weltöffentlichkeit, für die Netanjahu legendär geworden ist: nach den

einst aus einem iranischen Archiv beschafften Unterlagen jetzt ein

leibhaftiger Hamas-Tunnelbauer.

In Ramallah betonte derweil Präsident Mahmud Abbas zum

wiederholten Male, dass der Gaza-Konflikt nur enden werde, wenn der

Fatah-Erzfeind, die Hamas, dort die Macht abgebe. Deswegen drängt er

die ägyptische Regierung seit Monaten, die Verhandlungen zu beenden.

Dafür hat nun die Eskalation gesorgt.

