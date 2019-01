Neues Jahr – neuer Job? sum.cumo will ihre Crew auch 2019 verstärken und weiter wachsen

Der bisherige Job ist nicht mehr ganz das

Richtige? Warum also nicht beruflich eine neue Perspektive einnehmen

(sumcumo.com/jobs)? Bei sum.cumo lässt sich mit Ideen und Können viel

bewegen – außerdem bieten wir als Unternehmen optimale

Voraussetzungen für einen wirklich attraktiven Arbeitsplatz:

Mitarbeitende schätzen die individuellen Fortbildungsmöglichkeiten,

den sum.cumo Spirit (https://www.youtube.com/watch?v=v4fopW75Qqw) und

eine entspannt-produktive Arbeitsatmosphäre. Die

Crew (https://www.youtube.com/watch?v=o4QoFci1RkM) ist kreativ und

engagiert, denkt auch mal quer und schätzt eine gute

Work-Life-Balance. Nach der überaus erfolgreichen Entwicklung der

letzten Jahre ist sum.cumo auf der Suche nach Verstärkung für das

Büro am Hamburger

Schlump (https://www.youtube.com/watch?v=SLAvGKUtiFk) und am neuen

Standort im Düsseldorfer Medienhafen.

Onboarding geht weiter

Um auch 2019 erfolgreich die Digitalisierung der Versicherungs-

und Lotteriebranche vorantreiben zu können, sucht sum.cumo

Verstärkung aus den Bereichen Business (Consulting,

Projektmanagement), User Experience (Visual Design, UX/UI-Design,

HTML/CSS, JavaScript), Marketing und DevOps (Backend-Entwicklung,

Operations), die schon bald gemeinsam mit der bestehenden Crew

durchstarten soll. Denn die Erfolgsstory geht weiter

(https://www.youtube.com/watch?v=nEyiXeVnJIo)!

2018: Ein erfolgreiches Jahr für sum.cumo

„Während andere InsurTechs bisher noch keine schwarzen Zahlen

schreiben, war 2018 für uns wieder ein überaus erfolgreiches Jahr“,

erklärt Julia Lees, Geschäftsleitung der sum.cumo GmbH. „Die Crew

wurde auf 120 Mitarbeitende verstärkt. Dadurch konnten wir bestehende

Projekte vergrößern und neue realisieren“, so Julia Lees.

