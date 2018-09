Neues PATRIZIA Haus in Bhutan für Kinder in Not anlässlich des ersten Foundation-Talks vereinbart (FOTO)

– Kooperation mit der anerkannten Stiftung RENEW, die von IhrerMajestät Königinmutter von Bhutan Sangay Choden Wangchuckgegründet wurde– Auma Obama Foundation Sauti Kuu, Kooperationspartnerin für dasneue PATRIZIA Ausbildungszentrum in Kenia: „Starke Kinderstimmenfür eine Starke Zukunft.“– Stiftungen aus drei Kontinenten finden auf dem Foundation-Talkin Frankfurt zusammen

Die PATRIZIA Children Foundation hat im Rahmen ihres ersten

Foundation-Talks mit der Stiftung RENEW eine Absichtserklärung über

den Bau eines neuen Hauses in Bhutan unterzeichnet. RENEW, die von

der Königinmutter Bhutans, Ihre Majestät Sangay Choden Wangchuck,

2004 gegründet wurde, bietet insbesondere gewaltbedrohten Kindern und

Frauen ein sicheres Zuhause und ist die einzige Institution dieser

Art in Bhutan. Mit diesem Projekt im Himalaya-Staat Bhutan engagiert

sich die PATRIZIA Children Foundation weltweit mit demnächst 20

Einrichtungen. Seit 1999 haben mehr als 200.000 Kinder und

Jugendliche Hilfe gefunden.

Neben Wangchuck nahm auch Dr. Auma Obama, Gründerin der Sauti Kuu

Stiftung, an der Diskussionsrunde mit Wolfgang Egger teil. Gemeinsam

diskutierten sie, was eine erfolgreiche Förderung benachteiligter

Kinder und Jugendlicher in Afrika, Asien und Europa auszeichnet. Dr.

Obama ist die Schwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama.

Der Foundation-Talk fand exklusiv für die Sponsoren der PATRIZIA

Children Foundation statt.

„Über eine bessere Bildung wollen wir weltweit Kinder und

Jugendliche auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben unterstützen“,

sagt Wolfgang Egger, Gründer der PATRIZIA Children Foundation und CEO

der PATRIZIA Immobilien AG. „Wir sind stolz darauf, mit den

Stiftungen Sauti Kuu in Kenia und RENEW in Bhutan Partner gefunden zu

haben, die unsere Philosophie teilen und unsere gemeinsamen Projekte

mit viel lokaler Kompetenz nachhaltig erfolgreich machen werden.“ Die

Kosten der PATRIZIA Children Foundation werden vollständig von der

PATRIZIA Immobilien AG getragen, sodass Spenden zu 100 Prozent in die

ausgewählten Projekte fließen.

RENEW setzt sich für Rechte von Frauen und Kindern ein

„Stiftungen aus drei Kontinenten finden auf dem Foundation-Talk in

Frankfurt zusammen und lassen so einen gemeinsamen Spirit entstehen,

der auch unser neues Projekt tragen wird“, erklärt Ihre Majestät

Königinmutter und fügt an: „Wir wissen, wie wichtig gemeinnützige

Arbeit für Bhutan ist und welchen positiven Einfluss sie auf die

Gesellschaft hat. Wir freuen uns sehr, in der PATRIZIA Children

Foundation einen renommierten Partner für unser neues Projekt

gefunden zu haben.“ Mithilfe der PATRIZIA Children Foundation wird

RENEW ein neues Zentrum in Bhutan bauen. In ihm finden Kinder und

Frauen Schutz, die Opfer von häuslicher oder sexueller Gewalt

geworden sind. Das erste dieser Häuser von RENEW wurde 2013 mithilfe

der Regierung Indiens aufgebaut. Pro Jahr finden bis zu 200

Schutzbedürftige in den Einrichtungen von RENEW Hilfe. Die NGO setzt

sich darüber hinaus für die Gleichberechtigung sowie die Rechte von

Frauen und Kindern in dem Himalaya-Staat ein und klärt über die

sozialen Ursachen von Gewalt auf.

Erfolgreiches Projekt in Kenia: Eröffnung mit Barack Obama

„Kinder brauchen eine starke Stimme“, erklärt Auma Obama in der

Podiumsdiskussion. „Wir wollen die Persönlichkeitsentwicklung von

Kindern unterstützen und ihnen Selbstvertrauen und die notwendigen

Kompetenzen geben, ihr Leben selbstbestimmt zu führen.“ Am 16. Juli

wurde das PATRIZIA Vocational Training Alego in Kenia als 16. Projekt

eröffnet, das in Kooperation mit Auma Obama und ihrer Stiftung Auma

Obama Foundation Sauti Kuu gebaut wurde.

Die Stiftung fördert Projekte zur Persönlichkeitsentwicklung von

Jugendlichen in Kenia und Deutschland. In dem neu eröffneten

Ausbildungszentrum nahe des Victoriasees finden Kinder und

Jugendliche ein breites Angebot an Weiterbildungen, etwa in

handwerklichen Berufen wie auch Agribusiness im PATRIZIA Children

Foundation, aber auch Computerräume und eine Bibliothek, sowie

Wohnräume und Sportanlagen. Mehr als 1.000 Gäste, darunter

Regierungsvertreter aus Kenia, nahmen an der Eröffnungsfeier Mitte

Juli mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama teil. „Wir

schätzen die PATRIZIA Children Foundation, da wir dieselbe

Philosophie in der Förderung von Kindern teilen. Dazu verfolgt die

Stiftung einen partnerschaftlichen Ansatz mit lokalen Organisationen,

aus dem langfristig erfolgreiche Projekte entstehen“, so Auma Obama.

Über die PATRIZIA Children Foundation

Die PATRIZIA Children Foundation wurde 1999 von Wolfgang Egger,

Vorstandsvorsitzender der PATRIZIA Immobilien AG, gegründet.

Erklärtes Ziel der Stiftung ist es, Lebensräume für hilfsbedürftige

Kinder und Jugendliche in aller Welt durch den Bau von Häusern und

Einrichtungen zu schaffen. Im Fokus steht dabei immer ein exakt auf

die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittener Neu-, Erweiterungs- oder

Umbau. In den 19 Jahren, in denen die Stiftung inzwischen aktiv ist,

wurden weltweit und in Deutschland bereits 16 Projekte eröffnet.

Getreu dem Slogan „Gemeinsam Zukunft bauen“ hilft die Stiftung

sozial, medizinisch oder edukativ. Ausgerichtet ist dabei jedes

Projekt perspektivisch auf Hilfe zur Selbsthilfe. Abgesehen von der

Spende der PATRIZIA Immobilien AG, welche sämtliche Verwaltungskosten

trägt, fließt jeder weitere gespendete Euro zu 100 Prozent

ausschließlich in die Projekte.

Über RENEW

RENEW (Respect, Educate, Nurture and Empower Women) wurde 2004 von

Ihrer Majestät Königinmutter Sangay Choden Wangchuck mit dem Ziel

gegründet, insbesondere Frauen und Kinder in Bhutan zu unterstützen,

die Opfer häuslicher oder sexueller Gewalt geworden sind. RENEW ist

die erste und einzige Organisation dieser Art in Bhutan und

beschäftigt sich unter anderem damit, die Umstände häuslicher oder

sexueller Gewalt sowie der Ungleichbehandlung der Geschlechter in

allen Gesellschaftsschichten besser zu verstehen. Mit seinen

vielfältigen Initiativen bietet RENEW Frauen, Männern und Kindern

Schutz und Unterstützung, die solche Gewalt und Ungerechtigkeiten

erfahren haben.

Über Sauti Kuu

Ziel der Auma Obama Foundation Sauti Kuu ist es, benachteiligten

Kindern und Jugendlichen Perspektiven für ein selbstständiges Leben

zu geben. Kindern und Jugendlichen aus sozial schwachen Familien,

insbesondere in ländlichen Gebieten und in den städtischen Slums,

hilft die Stiftung, die Stärke der eigenen Stimme und das eigene

Potenzial zu erkennen. Ziel ist es, die jungen Leuten zu unterstutzen

mit neuer Kraft und Selbstbewusstsein Wege zu finden, lokale

Ressourcen vor Ort zu nutzen, um etwas aus ihrem Leben zu machen und

auch positiv zur Entwicklung ihrer Gemeinschaft beizutragen.

Besonders wichtig ist es Sauti Kuu, den jungen Menschen zu

vermitteln, dass sie keine Opfer sind, und dass sie ihre Zukunft

selber in die Hand nehmen können.

