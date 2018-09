Rheinische Post: Pistorius sieht Maaßen vor Rücktritt

Der niedersächsische Innenminister Boris

Pistorius (SPD) rechnet nach den jüngsten Enthüllungen über die

AfD-Kontakte von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen mit

dessen Rücktritt. „Wenn die jüngsten Informationen über die

Vorab-Weiterleitung des Verfassungsschutzberichtes an die AfD

stimmen, ist er nicht haltbar, er müsste zurücktreten“, sagte

Pistorius der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Freitag). Es stelle

sich die Frage, zu welchem Zweck er die AfD in dieser Weise mit

Informationen versorgt und um welche es sich dabei gehandelt habe.

„Wenn diese sogar geeignet waren, der AfD zu helfen, einer

Beobachtung durch den Verfassungsschutz zu entgehen, wäre dies mehr

als ein handfester Skandal“, erklärte Pistorius. In jedem Fall

verschärfe sich die Krise für den Bundesinnenminister weiter, auch

wenn er sich am Vortag noch hinter Maaßen gestellt habe.

