Neues Programm: Auf „Klassik unter Wasser“ folgt „Geschichten hören unter Wasser“

?Geschichten hören unter Wasser? ? so heißt die neue Veranstaltungsserie, mit der die Toskana Therme Bad Sulza ab 4. Januar 2019 an den Start gehen wird. Immer freitags, jeweils für eine halbe Stunde von 21:30 ? 22:00 Uhr, steht das Baden und Lauschen im Liquid Sound Tempel im Zeichen der Literatur.

Geschichten und Gedichte, Erzählungen und Minidramen werden ins Wasser übertragen. Dazu hat das Kulturteam der Toskanaworld speziell für das Unterwasserhören geeignete Texte ausgewählt und aufgenommen. Weil das musikalische Element in den Toskana Thermen nie zu kurz kommt, sind die Sprecherstimmen gelegentlich mit Klängen untermalt. Aus dem unendlichen Reichtum der Literatur werden fein dosierte Juwelen präsentiert; sie mögen die einen in Staunen versetzen und bei den anderen Gänsehaut erzeugen. Ab und zu wird auch das Zwerchfell erregt, oder der Geist, oder beide. Das Programm ?Geschichten hören unter Wasser? ist im regulären Thermeneintritt inbegriffen. Zusätzliche Kosten fallen nicht an. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.

Der Start der neuen Veranstaltungsreihe bedeutet gleichzeitig das Ende einer alten: Nach 900 Terminen mit insgesamt rund 27.000 Gästen findet ?Klassik unter Wasser? am 21. Dezember zum letzten Mal in der Toskana Therme statt. Wer noch einmal die Meisterwerke klassischer Musik im Liquid Sound Tempel erleben möchte, hat dazu noch am 30.11., 7.12., 14.12. und 21.12. jeweils ab 21:30 Uhr Gelegenheit. Die Teilnahmegebühr beträgt 22,00 Euro pro Person. Buchungen sind unter +49 (0)36461-92000 oder info@toskanaworld.net möglich.