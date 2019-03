Nicht nur am Frauentag: Gleichberechtigung bei Verti (FOTO)

Der internationale Frauentag soll darauf aufmerksam machen, dassFrauen in vielen Lebensbereichen noch nicht die gleichen Chancen wieMänner haben – häufig bemängelt wird die Chancengleichheit im Beruf.Bei Verti gibt es Frauenpower nicht nur am 8. März: DasVersicherungsunternehmen fördert die Vereinbarkeit von Familie undBeruf und legt Wert auf Frauen in Führungspositionen.

„Der Frauentag ist ein wichtiges Signal, um Gleichberechtigung zu

fördern. Ich bin stolz, dass wir bei Verti bereits gut aufgestellt

sind. Das gilt für beide Geschlechter. Zum Beispiel nutzen zunehmend

Männer ihren Anspruch auf Elternzeit, um Zeit mit der Familie zu

verbringen und somit ein Stück weit auch ihre Frauen zu entlasten.

Die gesellschaftliche Anerkennung dessen ist ein Meilenstein in der

Gleichberechtigung zugunsten beider Geschlechter“, erläutert Karola

Irmscher, Personalchefin bei Verti.

Fatimata Sow ist Abteilungsleiterin bei Verti: „Nach der Geburt

meines zweiten Kindes bin ich bereits nach vier Monaten in meine

Führungsrolle zurück gekehrt. Das war nur möglich, weil ich bei Verti

die Möglichkeit habe, Arbeit und Familie zu vereinbaren und meinen

Job gern mache. So kann ich Vollzeit arbeiten und beiden

Verantwortlichkeiten gleichermaßen gerecht werden. Ich arbeite bei

Bedarf mobil und nutze häufig das Eltern-Kind-Büro, wenn zum Beispiel

die Kita geschlossen ist.“ Verti stellt diese Angebote Frauen und

Männern gleichermaßen zur Verfügung. Dadurch, dass auch Männer in

Teilzeit arbeiten oder das Eltern-Kind-Büro nutzen können, sind

Elternpaare flexibler in der Organisation des Alltags und die

Karriere der Frau bleibt nicht zwangsläufig auf der Strecke.

In einer Statista-Befragung 2019 waren 70 Prozent der Befragten

der Meinung, dass Frauen und Männer in Deutschland noch nicht in

allen Lebensbereichen gleichberechtigt sind. Bei Verti sprechen die

Zahlen indes eine deutlich positivere Sprache: Unter allen

Mitarbeitern liegt das Verhältnis zwischen Männern und Frauen bei 1

zu 1,4. Mit rund 47 Prozent ist fast die Hälfte aller Führungskräfte

des Brandenburger Unternehmens weiblich. „Wir wünschen uns in vielen

traditionell männerdominierten Berufen wie der IT noch mehr weibliche

Mitarbeiterinnen“, sagt Irmscher.

Auch nachfolgende Generationen werden dahingehend gefördert: 2019

engagiert sich Verti erneut beim –Brandenburger Zukunftstag– (ehemals

–Girls Day–), der Mädchen den Zugang zu sogenannten –Männerberufen–

erleichtern soll. Alle Stellenanzeigen und die Möglichkeit zur

Online-Bewerbung gibt es unter http://verti.de/karriere.

Über Verti

Die Verti Versicherung AG ist mit mehr als 800.000 versicherten

Kraftfahrzeugen das zweitgrößte Kfz-Direktversicherungsunternehmen in

Deutschland. Gegründet wurde das Unternehmen 1996 und hat seither

seinen Hauptfirmensitz in Teltow bei Berlin sowie seit Anfang 2018

einen weiteren Standort in Vaterstetten bei München. Mehr als 500

Mitarbeiter sind bei Verti beschäftigt. Der Fokus von Verti liegt auf

Kfz-Versicherungsprodukten. Zu den weiteren Produkten zählen

Versicherungen für Motorräder, Privat- und

Verkehrsrechtschutzversicherungen sowie Privathaftpflicht- und

Risiko-Lebensversicherungen. Seit 2017 ist Verti die weltweite

Digitalmarke des globalen Versicherungskonzerns MAPFRE. Zuvor

firmierte Verti in Deutschland als Direct Line. MAPFRE ist ein

globales Versicherungsunternehmen, führender Versicherer auf dem

spanischen Markt und die größte spanische multinationale

Versicherungsgruppe der Welt. Ausgehend vom Prämienvolumen gehört

MAPFRE zu den Top 10 Versicherungsunternehmen in Europa.

Pressekontakt:

Verti Versicherung AG

Heike Ortlieb

Junior Referentin Corporate Communications

Tel.: +49 3328-449-353

Fax: +49 3328-449-348

E-Mail: presse@verti.de

Rheinstraße 7A

14513 Berlin/Teltow

www.verti.de

www.facebook.com/verti

www.twitter.com/verti_de

Original-Content von: Verti Versicherung AG, übermittelt durch news aktuell