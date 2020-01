Nicht zum Wohle Berlins / Kommentar von Gilbert Schomaker

“Ich schwöre, mein Amt gerecht und unparteiisch, getreu der

Verfassung und den Gesetzen zu führen und meine ganze Kraft dem Wohle des Volkes

zu widmen.” So lautet der Amtseid, den ein Regierender Bürgermeister und die

Senatoren in Berlin ablegen. Das, was heute im Abgeordnetenhaus passiert, ist

dem zuwider. Die rot-rot-grüne Koalition will mit ihrer Mehrheit den

Mietendeckel beschließen. Dieses Gesetz ist ein massiver Eingriff in das

Vertragsrecht zwischen Mieter und Vermieter. Der Mietendeckel ist auch nicht zum

Wohl des Volkes. Schon jetzt wirkt sich die Verunsicherung der Wirtschaft auf

Arbeitsplätze aus. Erste Aufträge werden storniert, weitere Absagen werden dazu

kommen. Zum Wohle der Stadt wäre es, massiv Wohnungen zu bauen. Das geht am Ende

nur mit privatem Kapital. Aber dazu wird es jetzt nicht kommen.

