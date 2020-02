Nichts ist gut

Einen Tag nach seiner Wahl ist der thüringische

Ministerpräsident Thomas Kemmerich zurückgetreten. Ist jetzt wieder alles gut?

Nein, noch lange nicht. Der Schritt macht den Weg zwar frei für neue Wahlen.

Doch CDU und FDP müssen ihr Verhältnis zur rechtsextremen AfD klären, müssen nun

eindeutig ihre Flanke zum rechten Rand schließen und auch künftig danach

handeln. Denn mit dem Tabubruch haben sie nicht nur erstmals in der Geschichte

der Bundesrepublik einen Ministerpräsidenten mit den Stimmen von Faschisten

gewählt. Sie haben auch viel Vertrauen zerstört und für viel Unsicherheit in

ohnehin bewegten Zeiten gesorgt. Kemmerichs Schritt macht all das nicht

ungeschehen. Zumal er dazu erst durch großen Druck von außen und von FDP-Chef

Christian Lindner gezwungen werden musste. Glaubwürdigkeit ist etwas anderes.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/10349/4513706

OTS: Frankfurter Rundschau

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell