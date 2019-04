Nichtwähler sind auch Wähler! – eine Gesellschaftskritik zum Thema Politik und Wahl

Stellen Sie sich vor: Es gibt Wahlen – und keiner geht hin!

Zu einem Nichtwähler kann man aus den unterschiedlichsten Gründen werden. So gibt es sporadische Nichtwähler, Nichtwähler aus Überzeugung, Nichtwähler, welche die Demokratie kritisch sehen oder die Parteiendemokratie ablehnen oder auch für die direkte Demokratie sind. Das große Problem welches sich hier verbirgt: Bei den Nichtwählern handelt es sich um eine wachsende Gruppe, die in Wahlergebnissen überhaupt nicht berücksichtigt wird, obwohl diese Nichtwähler durchaus politische Meinungen vertreten. Laut Michael Ghanem ist es an der Zeit, dieser Gruppe mehr Aufmerksamkeit zu schenken. In seiner Gesellschaftskritik in „Nichtwähler sind auch Wähler!“ erläutert er, dass Nichtwähler mit ihrem Votum, nicht wählen zu gehen, bereits eine Wahl getroffen haben. Nichtwähler stellen damit einen wesentlichen Teil der Demokratie dar, der nicht vergessen werden sollte.

Die Leser erhalten in „Nichtwähler sind auch Wähler!“ von Michael Ghanem interessante Einsichten in Statistiken rund um Nichtwähler in vergangenen Wahlen und erfahren, wie sich diese erschreckende Entwicklung auf die Zukunft der deutschen Politik auswirken kann. Gerade in einer Zeit, in der sich autokratische und populistische Bewegungen in der Welt und in Europa im Aufschwung befinden, kann Deutschland sich so viele Nichtwähler nicht leisten. Michael Ghanem ruft daher mit seinem Buch zu schnellen und wirksamen Veränderungen auf.

„Nichtwähler sind auch Wähler!“ von Michael Ghanem ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-5177-4 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de