NoPolG: PIRATEN rufen zur Demo gegen das baden-württembergische Polizeigesetz auf

Zuletzt 2017 wurde das baden-württembergische

Polizeigesetz verschärft. Die Piratenpartei kritisierte unter anderem

die Telekommunikations- und Videoüberwachung und fürchtet

schwerwiegende Eingriffe in die Grundrechte der Bürger. [1] Ende 2018

sind Vorhaben des Innenministeriums an die Öffentlichkeit gelangt,

die eine weitere Verschärfung fordern. [2] Weitere Eingriffe in die

Grundrechte sind zu befürchten. Daher ruft die Piratenpartei zur

Demonstration auf!

Demonstration gegen eine Verschärfung des Polizeigesetz

13. Juli 2019 – ab 12 Uhr

Lautenschlagerstraße, Stuttgart

„Der Staat erodiert unsere Grundrechte stetig, einen Anlass dafür

gibt es nicht. Im Gegenteil nimmt die Kriminalität stetig ab. Es kann

so nicht weiter gehen. Wir wollen nicht in einem Überwachungsstaat

aufwachen. Wir gehen im Juli auf die Straße um der Landesregierung zu

zeigen, dass wir ihre Pläne nicht gutheißen. Wer unsere Grundrechte

angreift, der muss mit erheblichem Widerstand rechnen“, kommentiert

Oliver Burkardsmaier, stellvertretender Landesvorsitzender.

Die Demo wird von einem breiten Bündnis organisiert. [3] Die

Aktionsseite der Piratenpartei, mit Erklärvideo, ist unter

bw-trojaner.de zu finden. Die Geschehnisse können auf Social Media

unter #nopolgbw und #bwtrojaner verfolgt werden.

