nordmedia@gamescom2019 – Politik trifft auf Games-Szene (FOTO)

NIEDERSACHSEN. SPIELT MIT: Zusammen mit dem niedersächsischenMinisterium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung undder Digitalagentur Niedersachsen präsentierte nordmedia erstmalig denNiedersachsen-Stand auf der gamescom in Köln! Mit so vielenAusstellern wie noch nie, war der Stand in der business area dieerste Adresse für die Games- und Entwicklerszene, Netzwerkunternehmensowie politische Vertreter aus Niedersachsen.

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil hat sich bei

seinem Besuch auf der gamescom einen Überblick über die neuesten

Spiele-Innovationen und Markttrends der Gamesbranche verschaffen

können. Nach persönlichen Gesprächen im kleinen Rahmen mit

niedersächsischen Entwicklern folgte ein informativer Rundgang durch

die Hallen der entertainment area mit vielen Highlights: vom „FIFA

20″-Training bei EA mit eSports-Profi Benedikt Saltzer bis hin zu

besonderen Indie-Games wie „Imagine Earth“ von den Serious Brothers

aus Braunschweig.

„Mein erster Besuch auf der Gamescom war sicher nicht der letzte!

Hoch motivierte junge Entwickler aus Niedersachsen haben mir ihre

Spiele und Anwendungen gezeigt und die Spielregeln der Branche

erklärt. 11.000 Beschäftigte hat die Gamesszene allein in

Deutschland, ein weltweiter Wachstumsmarkt. Ich habe viel gelernt

heute. Ein Engagement in diesem Bereich lohnt sich: Förderung,

Vernetzung und gut ausgebildete Fachkräfte – das sind die Wünsche

insbesondere von kleinen Unternehmen aus Niedersachsen“, so Stephan

Weil, niedersächsischer Ministerpräsident.

Dass Niedersachsen nicht nur mitspielt, sondern eine kreative und

vielversprechende Entwicklerszene hat, zeigte sich am

Gemeinschaftsstand in der business area. CEO vom game Verband Felix

Falk, nordmedia-Geschäftsführer Thomas Schäffer und Ministerpräsident

Stephan Weil eröffneten dort den feierlichen Empfang und betonten die

Bedeutung der Förderung der Spielekultur.

Auch die Staatssekretäre des Niedersächsischen Ministeriums für

Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, Dr. Berend Lindner

und Stefan Muhle machten sich bei einem Rundgang einen Eindruck von

der wirtschaftlichen Relevanz der Videospieleindustrie. Mit 373.000

BesucherInnen vor Ort erreicht die gamescom ein immer größer

werdendes Publikum. „Computerspiele sind nicht nur reines

Unterhaltungsmedium. Insbesondere Serious Games sowie interaktive

Technologien wie Virtual- und Augmented Reality-Anwendungen haben

großes Potential für kleine und mittlere Unternehmen.“ so Dr. Berend

Lindner. Der Unterausschuss „Medien“ des Niedersächsischen Landtages

zeigte sich ebenfalls beeindruckt von der digitalen Vielfalt der

Computer- und Videospielemesse.

Die Niedersachsen-Player am Gemeinschaftsstand, die sich besonders

über die politische Aufmerksamkeit freuten, waren die BitPioneers

GmbH, Garlic Games UG, GameBuddy GmbH, QuizCo GbR, hannoverimpuls

GmbH, Hastily Assembled, Visionme GmbH sowie Vollkorn Games GbR.

Visionme präsentierten sich zum ersten Mal auf der gamescom und

konnten ein positives Fazit ziehen: „Wir sind sehr froh über den

Zulauf, den wir hier bekommen haben. Das Feedback war sehr gut und

wir können sehr viel wertvollen Input mitnehmen“. Als langjähriger

Aussteller am nordmedia-Stand freuten sich Garlic Games besonders

darüber, dem Ministerpräsidenten das Augmented Reality Spiel „Der

Nasse Fisch“ präsentieren zu können.

Vom 20. bis 23. August 2019 wurde der Niedersachsen-Stand der

nordmedia gemeinsam mit dem APITs Lab, dem Niedersächsischen

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung sowie

der Digitalagentur Niedersachsen bespielt und bot den lokalen

Entwicklern eine attraktive Plattform auf der gamescom. Hier wurde

das große Potenzial der jungen Branche am Standort Niedersachsen

sichtbar.

Bildmaterial von dem Niedersachsen-Stand finden Sie in unserem

Pressebereich

https://www.nordmedia.de/pages/presse/pressebilder/index.html. Die

Bilder können für redaktionelle Zwecke frei verwendet werden.

Bildnachweis: nordmedia/offenblende.de, Cord Richert

Pressekontakt:

nordmedia – Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH

Presse: Wibke Schimpf

Tel. +49 511/123 456-22

w.schimpf@nordmedia.de

www.nordmedia.de

info@nordmedia.de

Tel. +49 511/123 456-0

Fax +49 511/123 456-29

Original-Content von: nordmedia – Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH, übermittelt durch news aktuell