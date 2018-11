NOZ: Abschiebungen ohne Begleitung von Polizeibeamten: Niedersachsens Innenminister will Polizei entlasten

Osnabrück. Zur Entlastung der Polizei will Niedersachsens

Innenminister Boris Pistorius (SPD) künftig bei Abschiebungen

Verwaltungsmitarbeiter aus den Landesaufnahmebehörden statt

Polizeibeamte einsetzen – und das über die Grenzen von Bundesländern

hinweg. In einem Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ sagte

der SPD-Politiker, die Begleitung von Abschiebungen durch Polizisten

sei aus seiner Sicht eine „unnötige und vor allem vermeidbare

Mehrbelastung unserer Polizisten, die man woanders sinnvoller

einsetzen kann“. Deshalb wolle er gemeinsam mit den anderen Ländern

eine Regelung finden, die die hoheitlichen Befugnisse der

Verwaltungskräfte auch auf andere Bundesländer ausweite und so die

Polizei bundesweit entlaste. Der Innenminister sagte: „Unser Ziel ist

es, einen entsprechenden Staatsvertrag im Frühjahr 2019 mit möglichst

allen Ländern abzuschließen.“

Auch Großraum- und Schwertransporte müssten nicht zwingend von der

Polizei begleitet werden, dies könnten auch Privatunternehmen

übernehmen. Angesichts der Millionen Überstunden und der Überlastung

der Polizei forderte der Minister: „Wir müssen die Polizei, wo immer

es möglich ist, von fachfremden Aufgaben befreien.“

Derzeit dürfen Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern zwar

auch von Verwaltungsmitarbeitern begleitet werden, das gilt jedoch

nur bis zur eigenen Ländergrenze. Dahinter ist dann wieder nur die

Polizei zuständig. Dadurch habe die niedersächsische Polizei allein

2016 insgesamt 15.500 Einsatzstunden wegen Abschiebungen verzeichnet.

Im Jahr 2017 habe es mit 21.235 Einsatzstunden sogar eine weitere

Steigerung um fast 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr gegeben. Anderen

Ländern gehe es genauso. „Das sind überschlägig deutlich über zehn

Polizeistellen in Niedersachsen, die quasi das ganze Jahr über nur

mit der Begleitung von Abschiebungen beschäftigt sind“, sagte

Pistorius.

