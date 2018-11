NOZ: Mittelstandsallianz: In Afrika ist nur Helfen out, Investieren ist in

Mittelstandsallianz: In Afrika ist nur Helfen

out, Investieren ist in

Verbandschef Ohoven mahnt mehr unternehmerische Weitsicht an –

„Müssen Augenmerk auf die Dynamik afrikanischer Länder lenken“

Osnabrück. Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW)

ermuntert kleine und mittlere Unternehmen zu mehr Engagement in

Afrika. „Dass nur 1000 deutsche Unternehmer in Afrika tätig sind, ist

ein Armutszeugnis für unser Land und zeugt zugleich von mangelnder

unternehmerischer Weitsicht“, sagte BVMW-Präsident Mario Ohoven der

„Neuen Osnabrücker Zeitung“. Viele Mittelständler seien für eine

Markterschließung auf dem afrikanischen Kontinent nicht gut genug

vorbereitet. „Wer erfolgreich sein will, muss mit lokalen Partner

arbeiten, mit lokalen Arbeitskräften, die eine Ausbildung brauchen“,

sagte Ohoven: „In Afrika ist nur Helfen out, Investieren ist in.“

Mit der Mittelstandsallianz für Afrika hat sich der Verband das

Ziel gesetzt, dem Geschäft mit Afrika neue Impulse zu geben. „Die

Allianz unterstützt deutsche mittelständische Unternehmen bei ihrem

Engagement in Afrika, indem sie zwischen den kleinen und mittleren

Unternehmen beider Kontinente Verbindungen schafft und Networking

vereinfacht“, sagte Ohoven der „NOZ“ weiter. „Dass Geschäft in Afrika

funktionieren kann, haben uns die Franzosen und vor allem die

Chinesen gezeigt. Hier haben unsere deutschen Mittelständler riesigen

Nachholbedarf“.

Anlässlich eines für diesen Donnerstag geplanten Treffens mit

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) appellierte Ohoven an

die Bundesregierung nach der Wirtschaftskonferenz „Campact with

Africa“ und der Ankündigung eines Milliardenfonds für Afrika aktiver

zu werden. „Den Ankündigungen müssen jetzt Taten folgen“, forderte

Ohoven. Die Mittelstand Alliance Africa könne und wolle dazu einen

Beitrag leisten. „Wir haben das Netzwerk, wir haben die Kontakte, wir

stehen bereit“, betonte Ohoven.

