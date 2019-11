NOZ: AfD-Chef will Abschaffung der Unvereinbarkeitsliste verhindern

AfD-Chef will Abschaffung der Unvereinbarkeitsliste verhindern

Gauland: “Das würde ich nicht akzeptieren” – Auch Identitäre Bewegung soll auf

der Liste bleiben

Osnabrück. Vor Beginn des Parteitages am heutigen Samstag hat sich AfD-Chef

Alexander Gauland gegen den Antrag des völkischen “Flügels” gestellt, die

sogenannte Unvereinbarkeitsliste abzuschaffen, mit der Parteimitgliedern

Verbindungen zu rechtsextremen Organisationen verboten werden. “Das hielte ich

für falsch, und das würde ich nicht akzeptieren. Wir brauchen diese Liste

weiterhin”, sagte Gauland im Interview mit der “Neuen Osnabrücker Zeitung”. Auch

einen abgeschwächten Antrag, der vorsieht, die “Identitären” von der Liste zu

streichen, will Gauland abschmettern. “Es gibt auch bei den Identitären

vernünftige Leute. Aber der Verfassungsschutz hält die Identitären unter

Beobachtung”, begründete er seine Position. “Solange das so ist, können wir eine

Unvereinbarkeit mit den Identitären nicht aufheben.”

Ob der 78-Jährige auf dem Parteitag den Vorsitz abgibt, ist immer noch offen.

“Ich behalte mir bis zuletzt vor, abermals zu kandidieren. Aber ich wünsche mir,

das Tino Chrupalla als mein Nachfolger gewählt wird. Nach meiner Überzeugung

könnte er die Partei führen und zusammenführen”, sagte Gauland, der vor zwei

Jahren zum Co-Vorsitzenden gewählt worden war.

Die Notwendigkeit, sich von “Flügel”-Symbolfigur Björn Höcke und anderen

AfD-Mitgliedern mit rechtsextremen Bezügen zu distanzieren, sieht Gauland nicht.

“Wir haben uns immer klar vom Rechtsextremismus abgegrenzt, das wäre also nichts

Neues. Wir sind nicht rechtsextrem. Hier gibt es keine rote Linie neu zu

ziehen.” Forderungen, die AfD müsse sich von bestimmten Mitgliedern trennen,

“lassen wir uns nicht gefallen”, betonte der Parteichef. “Wir verlangen ja auch

nicht als Voraussetzungen für Gespräche, dass Schleswig-Holsteins

Ministerpräsident Daniel Günther aus der CDU verschwinden möge.”

Gauland revidiert Komplett-Ablehnung von Klimaschutz

AfD-Chef: “Wenn es möglich ist, soll man das machen” – “Halte nichts von Fridays

for Future”

Osnabrück. AfD-Chef Alexander Gauland hat die Komplett-Ablehnung von

Klimaschutzmaßnahmen durch seine Partei revidiert. Auf die Frage, ob Deutschland

seine CO2-Emissionen nicht mindern müsse, sagte er im Interview mit der “Neuen

Osnabrücker Zeitung”: “Das würde ich so abstrakt nicht sagen. Wenn es möglich

ist, soll man das machen.” Und er fügte hinzu: “Wenn es einen Weg zur

CO2-Minderung gibt, ohne einen so hohen Preis zu zahlen, dann hätte ich nichts

dagegen.”

Zugleich erneuerte der AfD-Co-Vorsitzende die Kritik am Klimaschutzpaket der

Bundesregierung. Emissionsminderungen dürften “nicht unter hohen Kosten, nicht

mit der Zerstörung der deutschen Industrie und nicht mit der Abschaffung des

Verbrennungsmotors, was Zehntausende Arbeitsplätze kostet”, erzwungen werden.

“Solange für jedes bei uns abgeschaffte Kohlekraftwerk in Afrika und China

Hunderte neue gebaut werden, können wir uns den Aufwand wirklich sparen.”

Dass Deutschland alleine das Klima nicht beeinflussen könne, daran könnten auch

“die jungen Leute mit ihren Protesten nichts ändern”, sagte Gauland mit Blick

auf den jüngsten Klimastreik vom Freitag und ergänzte: “Ich halte nichts von der

Fridays-for-Future-Bewegung.”

