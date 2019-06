NOZ: Amnesty sieht China von Rechtsstaatlichkeit weit entfernt

Osnabrück. Drei Jahrzehnte nach der blutigen Niederschlagung der

Demokratiebewegung am 4. Juni 1989 ist die Menschenrechtslage in

China nach Einschätzung von Amnesty International angespannt. Der

„Neuen Osnabrücker Zeitung“ sagte Markus N. Beeko, Generalsekretär

von Amnesty International Deutschland: „Es wurden in den vergangenen

Jahren zahlreiche neue Sicherheitsgesetze geschaffen, die

Überwachung, willkürliche Verhaftungen, Hausarrest,

Verschwindenlassen und Folter legitimieren oder begünstigen. Die

Meinungsfreiheits- und Informationsrechte bleiben weiter massiv

eingeschränkt, die Zensur von analogen und digitalen Medien wurde

weiter systematisch ausgebaut.“ Die chinesische Regierung habe zwar

„mehr Rechtssicherheit versprochen, von Rechtsstaatlichkeit ist das

Land aber weiterhin weit entfernt“.

Beeko appellierte an die internationale Gemeinschaft, den Blick

nicht abzuwenden: „Die Menschenrechtslage in China fordert weiter

Beachtung – im Land selbst, in allen bilateralen Beziehungen, aber

auch in den internationalen multilateralen Foren“. Weiter sagte Beeko

der „NOZ“: „International versucht China, die internationalen

Vereinbarungen zum Menschenrechtsschutz immer wieder zu relativieren

und auch im UN-Sicherheitsrat hat die Volksrepublik wiederholt

wichtige Initiativen gegen Kriegsverbrechen und Verletzungen des

humanitären Völkerrechts durch ihr Veto verhindert.“

Zwar seien seit der Niederschlagung der Proteste auf dem Platz des

Himmlischen Friedens 1989 „für Teile der Bevölkerung einige der

bürgerlichen Freiheiten deutlich gewachsen, beispielsweise das Recht

auf Freizügigkeit, also die freie Wahl des Wohn- und Arbeitsortes.

Auch wurden formal einige gesetzliche Schranken gegen Behördenwillkür

geschaffen, beispielsweise bei Verhängung der Todesstrafe“, sagte

Beeko der „NOZ“ weiter. Andererseits führe China die Liste der

jährlichen Hinrichtungen weltweit weiter an.

