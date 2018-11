NOZ:Ärztekammer: „Offensichtlich spielt Patientensicherheit für Spahn keine Rolle“

Ärztekammer: „Offensichtlich spielt

Patientensicherheit für Spahn keine Rolle“

Vizepräsidentin Martina Wenker kritisiert Vorschlag des

Bundesgesundheitsministers zu Impfungen in Apotheken

Osnabrück. Die Vizepräsidentin der Bundesärztekammer, Martina

Wenker, lehnt den Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

(CDU), künftig in Apotheken impfen zu lassen, strikt ab. „Das ist gar

keine gute Idee“, sagte Wenker, im Gespräch mit der „Neuen

Osnabrücker Zeitung“. „Ich bin schon sehr erstaunt, dass ausgerechnet

ein Bundesgesundheitsminister eine solche Idee hat. Offensichtlich

spielen für Herrn Spahn in diesem Zusammenhang weder Patientenschutz

noch Patientensicherheit eine Rolle.“ Apotheker hätten Impfen nicht

gelernt, Ärzte schon. Und selbst wenn man in einer Viertelstunde

lernen könne, eine Spritze zu setzen, könnten nur Ärzte die

Impfverantwortung übernehmen, Indikationen und Kontraindikationen

stellen, aktuelle Erkrankungen feststellen und Impfreaktionen

behandeln. Die Apotheker selbst halten sich zurück: Minister und

Apotheker seien im Gespräch über flächendeckende

Arzneimittelversorgung, faire Wettbewerbsbedingungen und darüber, wie

man das Potenzial der Apotheken noch besser nutzen könne, sagte der

Sprecher der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Reiner

Kern der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Dabei geht es auch um

vorsorgeorientierte Dienstleistungen, die Versorgungsdefizite beheben

und die Situation der Patienten verbessern können. In diesem Kontext

ist auch das Stichwort Impfen gefallen.“ Versorgungsdefizite gebe es

aber eher in anderen Bereichen, etwa bei Betreuung von Patienten, die

dauerhaft mehrere Medikamente einnehmen müssen. Der Bundestag ist bei

diesem Thema gespalten: Während sich Union und Grüne mit der Idee

unter bestimmten Bedingungen anfreunden könnten, lehnen Linke, FDP

und AfD den Vorstoß ab. Die SPD könnte sich Impfungen in der Apotheke

vorstellen, verweist aber darauf, dass die Apotheker dies nicht aktiv

verfolgten.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell