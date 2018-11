Zum Schutz der Meere: „plan b“ im ZDFüber „Fisch ohne Reue“ (FOTO)

In den vergangenen fünf Jahrzehnten hat sich der Fischkonsum derMenschen verdoppelt und der weltweite Fischbestand halbiert.Industrielle Trawler fischen die Meere leer, und riesige Mengen Fischlanden dabei als Beifang in den Netzen. Wie kann man Fische schützenund sie trotzdem guten Gewissens essen? Am Samstag, 10. November2018, 17.35 Uhr, sucht „plan b“ im ZDF in „Zum Schutz der Meere –Fisch ohne Reue“ nach Lösungen.

Eine Lösung kommt aus Andalusien: In einer nachhaltigen und

ökologischen Fischzucht betreut der Biologe Miguel Medialdea eine

Million Fische in Tausenden riesigen Teichen – direkt neben einem

Naturschutzgebiet. Das Wasser kommt aus einem Fluss und ist reich an

Nährstoffen für die Fische. Zugleich ist die Wasserfläche auch Nist-

und Rastplatz für 250 Vogelarten – diese fressen Fisch und

überschüssige Algen und sorgen so für eine schonende und natürliche

Auslese. „Wir wollen hier zeigen, dass es möglich ist, ein Geschäft

zu betreiben und trotzdem im Einklang mit der Natur zu bleiben“,

beschreibt Biologe Miguel Medialdea sein Konzept.

Auch in Deutschland denkt man an den Schutz der Fische und anderer

Meeresbewohner. Im Thünen-Institut entwickeln Daniel Stepputtis und

Isabella Kratzer intelligente Netze, um den Beifang zu reduzieren. So

nennt man alles, was ungewollt im Netz landet: nicht nur zu kleine

Fische, sondern auch unter Naturschutz stehende Tiere wie der

Schweinswal. Immer wieder verheddern sich die Tiere in den

Stellnetzen der Fischer und verenden kläglich. „plan b“ begleitet die

Forscher beim Ausbringen speziell entwickelter „Sonarnetze“, die die

Wale unter Wasser erkennen – und somit „umschwimmen“ können. „Wir

können uns nicht über die Waljagd in Japan oder Norwegen aufregen und

bei uns tatenlos zusehen“, sagt Projektleiter Daniel Stepputtis.

