NOZ: Biobauern-Chef: Für den Wolf ist nicht überall Platz in Deutschland

Osnabrück. Deutschlands oberster Bio-Landwirt befürwortet

wolfsfreie Zonen in Deutschland. Im Interview mit der „Neuen

Osnabrücker Zeitung“ sagte Felix Prinz zu Löwenstein,

Vorstandsvorsitzender des Dachverbandes Bund Ökologische

Lebensmittelwirtschaft (BÖLW): „Es gibt Regionen in Deutschland, die

sind geeignet für den Wolf, andere nicht.“ Die Politik müsse klären,

„wo Platz ist für den Wolf, wo er genug Biotop hat“. Löwenstein

verwies auf vergleichbare Regelungen bei Hirschen. Einzelne

Bundesländer haben sogenannte Rotwild-Gebiete ausgewiesen, in denen

die Tiere unter besonderem Schutz stehen. Außerhalb droht ihnen der

Abschuss.

Der BÖLW-Vorsitzende betonte, dass der Wolf für die

Öko-Tierhaltung auf Weiden und Almen eine Bedrohung darstelle. Viele

Bio-Weidetierhalter seien in großer Sorge. Aber: „Wir sind nicht der

Meinung, dass der Wolf wieder verschwinden muss.“ Die Bundesregierung

hat eine Reform des Bundesnaturschutzgesetzes auf den Weg gebracht.

Die sogenannte Lex Wolf sieht allerdings vorrangig den leichteren

Abschuss von Raubtieren vor, die mehrfach Nutztiere gerissen haben.

Oberster Bio-Landwirt: Gentechnik wird nicht gegen Klimawandel

helfen

Prinz zu Löwenstein setzt auf veränderte Anbaumethoden auch in

Öko-Landwirtschaft

Osnabrück. Die Bio-Landwirtschaft muss sich besser auf die Folgen

des Klimawandels einstellen. Das hat Felix Prinz zu Löwenstein,

Vorstandsvorsitzender des Dachverbandes Bund Ökologische

Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), im Interview mit der „Neuen

Osnabrücker Zeitung“ betont. Die Züchtung klimaresistenter Pflanzen

durch Gentechnik sei aber keine Lösung. Das gelte auch für neue

Methoden wie etwa die sogenannte Genschere, mit der Forscher ins

Erbgut von Pflanzen eingreifen können. „Das Fokussieren auf

Gentechnik ist die falsche Antwort auf den Klimawandel. Wir müssen

uns das gesamte System anschauen“, betonte Löwenstein. Von

gentechnisch veränderten Pflanzen profitierten nur diejenigen, die

das Patent besäßen. Der Bauernverband hatte sich zuvor für den

Einsatz von gentechnisch veränderten Pflanzen ausgesprochen.

Zwar sei die ökologische Landwirtschaft angesichts der

Herausforderungen besser aufgestellt als die konventionelle.

„Zurücklehnen können aber auch wir uns nicht. Was getan werden muss,

geht auch über das hinaus, was wir bereits machen.“ Der Verbandschef

nannte als Beispiel Agroforstwirtschaft, bei der Bäume in Felder

integriert werden und so den Boden auch bei Trockenheit vor Abtragung

schützen.

