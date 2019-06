NOZ: Bund setzt mit Schul-Cloud sieben Millionen Euro in den Sand

FDP: Bund setzt mit Schul-Cloud sieben Millionen

Euro in den Sand

Suding kritisiert mangelnde Kommunikation zwischen Bund und

Ländern

Osnabrück. Die FDP warnt davor, dass die vom Bund mit sieben

Millionen Euro geförderte größte staatliche Cloud für Schulen nicht

ausreichend genutzt wird. Gegenüber der „Neuen Osnabrücker Zeitung“

erklärte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP im

Bundestag, Katja Suding: „Der Bund hat große Chancen verschenkt und

ist dabei, sieben Millionen Euro in den Sand zu setzen.“ Die

Schul-Cloud soll Schülern und Lehrern Zugriff auf Lehrinhalte

ermöglichen und damit digitalen Unterricht verwirklichen. Auch

Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern soll über die Plattform

möglich sein. Der Bund, so Suding, hätte in direkten Gesprächen mit

Vertretern der Länder viel stärker für das Projekt werben müssen, um

es zu einem Erfolg zu machen. Es reiche nicht, dass nur am Rande von

öffentlichen Veranstaltungen Gespräche geführt worden seien und das

Sekretariat der Kultusministerkonferenz, die aktuell tagt, zu den

Sitzungen des Schul-Cloud-Projektbeirats eingeladen worden sei. Diese

Informationen gehen aus einer Antwort des Bundesbildungsministeriums

auf eine Anfrage der FDP hervor, die der „NOZ“ vorliegt. Suding

kritisierte: „Die Untätigkeit des Bundes hat dazu geführt, dass die

Schul-Cloud heute nur von zwei Bundesländern in einer Testphase

genutzt wird, nämlich Niedersachsen und Brandenburg.“ Der Bund

investiert von 2017 bis 2021 rund sieben Millionen in das Projekt,

das am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam angesiedelt ist.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell