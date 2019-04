NOZ: Bundesdatenschutzbeauftragter fordert Ende des digitalenÜberwachungskapitalismus aus Amerika

Bundesdatenschutzbeauftragter fordert Ende des

digitalen Überwachungskapitalismus aus Amerika

Ulrich Kelber: Monopole aufbrechen und Messengerdienste

miteinander verbinden

Osnabrück. Nutzer von Messengerdiensten wie WhatsApp sollten nach

Ansicht des Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelber künftig über

Anbieter hinweg miteinander kommunizieren können. Kelber forderte im

Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ von der

Bundesregierung, auf europäischer Ebene Druck zu machen, damit die

Monopole von Anbietern aufgebrochen werden. Kelber sagte: „Das wäre

ein Rat, den ich Bundeswirtschaftsminister Altmaier geben würde.“ Es

sei heutzutage ganz selbstverständlich, dass Verbraucher zwischen

verschiedenen Telefonnetzen wie D1 und D2 telefonieren könnten: „Das

muss auch für netzgestützte Angebote gelten.“ Ein grundlegender

Austausch von Daten über Anbieter hinweg müsse stattfinden. Der

oberste deutsche Datenschützer verlangte zudem ein entschiedeneres

Vorgehen der Regierung gegen die dominierenden „Großen Fünf“, also

die US-Konzerne Amazon, Google, Facebook, Apple und Microsoft, die

über Unmengen an Daten verfügten. „Wir müssen dem digitalen

Überwachungskapitalismus aus Amerika entgegentreten und brauchen

wasserfeste Regeln für europäische Bürger“, sagte Kelber im

Interview. Alle Konzerne hätten ungeheuren Einfluss und versuchten,

daraus Marktmacht zu gewinnen. Deshalb sei es wichtig, „auch mit dem

Kartellamt oder der Finanzdienstleistungsaufsicht zu verhindern, dass

dies sich in immer mehr Bereiche ausbreitet.“ Seiner Ansicht nach

„haben wir in manchen Bereichen die Kontrolle über unsere Daten

verloren, aber noch nicht endgültig“. Europa dürfe nicht auf wenige

Monopolisten und Plattformen angewiesen sein: „Das ist nicht gut für

Europa.“

Tipp des Datenschutzbeauftragten für Verbraucher: „Nicht vom

Stockholm-Syndrom mitreißen lassen“

Surfen im Internet – Kelber fordert: Gesetzgeber muss Anbietern,

die Bewegungsprofile erstellen, Grenzen setzen

Osnabrück. In der Debatte um die neuen Datenschutzregeln hat der

Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber Internet-Nutzer zu Geduld

und Vorsicht aufgefordert. In einem Interview mit der „Neuen

Osnabrücker Zeitung“ sagte Kelber: „Ich rate jedem Verbraucher:

Schauen Sie genau hin, was die Leute von ihnen wollen und lassen Sie

sich nicht vom Stockholm-Syndrom mitreißen – das heißt, verbünden Sie

sich nicht mit dem Kidnapper gegen die Polizei.“ Auch wenn Nutzer

beim Surfen im Internet zunehmend genervt von sogenannten Cookies,

von Datenschutzeinstellungen und dem ewigen Einholen der Zustimmung

seien, sollten sie nicht einfach Häkchen setzen: „Ihr Partner sind

die Datenschützer, die wollen nämlich, dass Sie fair behandelt

werden.“

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) habe eine gute Grundlage

geschaffen – allerdings gebe es da noch Verbesserungsspielraum.

Kelber sagte: „Man muss dringend Grenzen festlegen für das Profiling

und Scoring, also wenn Bewegungsprofile erstellt und Daten über

Menschen zusammengeführt werden. Denn dadurch ist jeder Nutzer

durchschaubar und manipulierbar und kann diskriminiert werden.“ Der

oberste deutsche Datenschützer forderte den Gesetzgeber auf, noch

wesentlich klarer und strikter zu regeln, wie diese Daten

weiterverwendet werden dürften.

