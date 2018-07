NOZ: Deutsche Amtstierärzte fordern Tierschutzdatenbank für bessere Kontrollen

Deutsche Amtstierärzte fordern

Tierschutzdatenbank für bessere Kontrollen

Verbands-Vizepräsidentin: Müssen Daten besser abgleichen –

„Menschliche Probleme oft Ursache für Tierqual“

Osnabrück. Die Amtstierärzte in Deutschland fordern die

Einrichtung einer Tierschutzdatenbank, um Ställe künftig effektiver

kontrollieren zu können. Christine Bothmann, Vizepräsidentin des

Bundesverbandes der beamteten Tierärzte (BbT), sagte der „Neuen

Osnabrücker Zeitung“ (Montag): „Es werden an vielen Stellen

Informationen gesammelt, die zusammengenommen Hinweise darauf liefern

könnten, wo es Tierschutz-Probleme gibt. Wir müssen diese Daten

bündeln und für Amtstierärzte abrufbar machen.“ Der Datenschutz

verhindere aber bislang ein solches risikoorientiertes Vorgehen, so

Bothmann. In die Datenbank könnten ihrer Aussage nach Informationen

aus Schlachthöfen, der Medikamenten-Überwachung oder aber von

Tierkörperbeseitigungsanstalten einfließen. „Eine risikoorientierte

Überwachung stellt in hohem Maße eine sinnvolle und im Sinne der

Tierschutzes wirksame Kontrolle sicher“, sagte Bothmann.

Zuvor hatte eine Anfrage der FDP an die Bundesregierung offenbart,

dass Tierhalter in Deutschland im Schnitt fast nur alle 20 Jahre von

Amtstierärzten kontrolliert werden – in Bayern sogar nur alle 50

Jahre. Die „Süddeutsche Zeitung“ hatte berichtet, dass es im

vergangenen Jahr bei bundesweit insgesamt 29.900 amtlichen

Tierschutzkontrollen mehr als 6100 Beanstandungen gegeben habe.

Bothmann sagte der „NOZ“, der menschliche Faktor sei erheblich für

das Wohlergehen der Tiere. „Der Amtstierarzt trifft bei der

Feststellung von Tierschutzverstößen oft auf menschliches Leid und

psychosoziale Probleme bei Tierhaltern.“ Die Veterinäre versuchten,

nicht nur den Tieren, sondern auch den Landwirten zu helfen.

Bothmann: „Dies funktioniert nur mit hohem persönlichen Engagement

und ist für die Kollegen und Kolleginnen sehr belastend.“

